Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Шахтер сейчас голоден к еврокубкам»

Сегодня на стадионе Таммела в финском городе Тампере донецкий Шахтер сыграет второй матч Лиги Европы с тамошним Ильвесом. После убедительной победы со счетом 6:0 в первой игре повторное свидание с финнами выглядит простой формальностью.

Мнениями об этом с корреспондентом Sport.ua поделился экс-игрок «Шахтера» Владимир Езерский.

– Что ждать от повторной игры?

– Вы знаете, спорт в целом и футбол, в частности, всегда бывают суровыми. Если брать первый матч с финнами, то в нем "Шахтер" полностью доминировал, постоянно был «на мяче». Словом, контролировал игру. Если учитывать, что «горняки» неделю назад владели инициативой и забили не один мяч, то этот факт, конечно, в определенной степени может немного их успокоить.

Но следует также учитывать, что сейчас у донецкой команды идет период становления с новым тренером. Я думаю, что каждый из игроков «Шахтера» будет понимать, что как раз через такие игры и положительный результат можно его пройти, приобретя психологическую устойчивость и веру. Важно, чтобы футболисты правильно поняли, что им прививает Арда Туран.

Надеюсь, что он найдет нужные слова для своих игроков, и они будут хорошо осознавать, что нарабатываемое нужно развивать. Мне кажется, что «горняки» сейчас голодны в еврокубках. В клубе сейчас много легионеров, стремящихся играть на высоком уровне и показывать себя в еврокубках – именно поэтому они пришли в «Шахтер». Философия донецкого клуба такова, чтобы из-за победы в чемпионате получать право выступать в европейских турнирах.

– В случае победы над «Ильвесом» дальше «Шахтера» будет ждать турецкий «Бешикташ». Учитывая, что главный тренер «горняков» Арда Туран является турком, противостояние может быть достаточно интересным.

– Туран – известный в прошлом футболист сборной Турции, «Галатасарая» и «Барселоны». Понятно, что будет большое внимание к поединку «Бешикташа» с «Шахтером». Но не стоит забегать далеко вперед, сейчас нужно смотреть на будущее сквозь призму ответного матча с «Ильвесом». И чем больше времени будет на подготовку, тем лучше будет выглядеть «Шахтер», – сказал Владимир.