Интриги нет? Букмекеры назвали явного фаворита в матче Ильвес – Шахтер
Поединок первого раунда Лиги Европы состоится 17 июля в 19:00 по киевскому времени
17 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся финский «Ильвес» и донецкий «Шахтер».
Команды сыграют на стадионе Таммела в городе Тампере. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.
В первом поединке подопечные Арды Турана не заметили сопротивления и разгромили соперника со счетом 6:0. Букмекеры уверены, что и во втором матче у донецкой команды не возникнет никаких проблем.
Шансы «Шахтера» на победу специалисты оценили в 1,45, а успех «Ильвеса» – 6,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,90.
Победитель этого противостояния во втором раунде Лиги Европы сыграет против турецкого «Бешикташа».
Основные коэффициенты на матч Ильвес – Шахтер:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Шовковского потеряла самоконтроль на фоне провокаций соперников
Месси и компания играют с одним из лидеров чемпионата