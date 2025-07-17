Интриги нет? Букмекеры назвали явного фаворита в матче Ильвес – Шахтер

17 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся финский «Ильвес» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе Таммела в городе Тампере. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

В первом поединке подопечные Арды Турана не заметили сопротивления и разгромили соперника со счетом 6:0. Букмекеры уверены, что и во втором матче у донецкой команды не возникнет никаких проблем.

Шансы «Шахтера» на победу специалисты оценили в 1,45, а успех «Ильвеса» – 6,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,90.

Победитель этого противостояния во втором раунде Лиги Европы сыграет против турецкого «Бешикташа».

Основные коэффициенты на матч Ильвес – Шахтер: