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  4. Интриги нет? Букмекеры назвали явного фаворита в матче Ильвес – Шахтер
Лига Европы
17 июля 2025, 09:17 |
91
0

Интриги нет? Букмекеры назвали явного фаворита в матче Ильвес – Шахтер

Поединок первого раунда Лиги Европы состоится 17 июля в 19:00 по киевскому времени

17 июля 2025, 09:17 |
91
0
Интриги нет? Букмекеры назвали явного фаворита в матче Ильвес – Шахтер
Коллаж Sport.ua

17 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся финский «Ильвес» и донецкий «Шахтер».

Команды сыграют на стадионе Таммела в городе Тампере. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

В первом поединке подопечные Арды Турана не заметили сопротивления и разгромили соперника со счетом 6:0. Букмекеры уверены, что и во втором матче у донецкой команды не возникнет никаких проблем.

Шансы «Шахтера» на победу специалисты оценили в 1,45, а успех «Ильвеса» – 6,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,90.

Победитель этого противостояния во втором раунде Лиги Европы сыграет против турецкого «Бешикташа».

Основные коэффициенты на матч Ильвес – Шахтер:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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