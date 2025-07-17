Экс-игрок Ворсклы: «Как теперь клубу продолжить существование?»

Бывший игрок полтавской «Ворсклы» Игорь Кислов заговорил о будущем полтавского клуба после вылета из Украинской Премьер-лиги.

«После того как вчера были предъявлены обвинения Константину Жеваго по поводу сотрудничества с РФ. Что это значит для футбола, в частности для «Ворсклы»?

Константин Жеваго – многолетний собственник и главный финансовый донор «Ворсклы». И если дела, описанные в новостях, будут доказаны – это не просто репутационный удар:

Моральная катастрофа: украинский клуб, представляющий Полтаву, долгое время финансировался человеком, который параллельно вел бизнес в РФ и помогал врагу. Это больше, чем предательство – это удар в спину тем, кто верил в клуб, команду, город.

Финансовые риски: активы Жеваго могут быть переданы в управление АРМА, а значит – источник финансирования «Ворсклы» под угрозой исчезновения.

Вопрос к руководству клуба: как теперь продолжать существование клуба, полностью привязанного к одному человеку? Где стратегия, альтернатива, план Б?

Нынешние проблемы клуба – это не просто результат спортивного или управленческого хаоса, а следствие более глубоких системных процессов, где деньги шли не только на развитие, а могли служить врагу.

Суть в том, что в условиях войны футбол – это не только игра. Это также вопросы морали, ответственности и национального достоинства. И если клуб сознательно или бессознательно опирался на «грязные» деньги – теперь он должен либо измениться к корню, либо исчезнуть, чтобы не опозорить Полтаву и украинский спорт. Я так понимаю, что после них: Черняка и Лисака, не останется даже верблюжьей колючки на стадионе», – написал Кислов.