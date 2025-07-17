Изменили мнение. Трабзонспор определился с судьбой украинского игрока
Турецкий клуб стремится оставить у себя Даниила Сикана
Турецкий клуб «Трабзонспор» определился с судьбой 24-летнего украинского нападающего Даниила Сикана, контракт которого рассчитан до лета 2029 года.
По информации издания Fanatik, тренерский штаб во главе с Фатихом Текке решил не продавать украинца, несмотря на интерес со стороны других клубов Турции.
Ранее сообщалось, что «Газиантеп» был близок, чтобы сделать трансферное предложение Сикану. Также за украинцем следил новичок элитного дивизиона – «Коджаэлиспор».
На счету Даниила 18 поединков в составе «Трабзонспора», в которых нападающий забил три мяча и оформил две результативные передачи.
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