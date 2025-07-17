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Турция
17 июля 2025, 11:17 | Обновлено 17 июля 2025, 11:21
1079
3

Изменили мнение. Трабзонспор определился с судьбой украинского игрока

Турецкий клуб стремится оставить у себя Даниила Сикана

17 июля 2025, 11:17 | Обновлено 17 июля 2025, 11:21
1079
3
Изменили мнение. Трабзонспор определился с судьбой украинского игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан (справа)

Турецкий клуб «Трабзонспор» определился с судьбой 24-летнего украинского нападающего Даниила Сикана, контракт которого рассчитан до лета 2029 года.

По информации издания Fanatik, тренерский штаб во главе с Фатихом Текке решил не продавать украинца, несмотря на интерес со стороны других клубов Турции.

Ранее сообщалось, что «Газиантеп» был близок, чтобы сделать трансферное предложение Сикану. Также за украинцем следил новичок элитного дивизиона – «Коджаэлиспор».

На счету Даниила 18 поединков в составе «Трабзонспора», в которых нападающий забил три мяча и оформил две результативные передачи.

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трансферы Трабзонспор Фатих Текке чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан Коджаэлиспор Газиантеп
Андрей Витренко Источник: Fanatik
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Реальних пропозицій не було. А як будуть, то може і продадуть
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+1
Alex86 1
Нарасхват, прям как тот лимонадный джо
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0
Перець
Сік з поверненням 
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-1
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