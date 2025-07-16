Нападающий сборной Украины может сменить клуб. Готовится предложение

Украинский нападающий «Трабзонспора» Даниил Сикан привлекает внимание «Газиантепа», сообщает Referans.

По информации источника, «Газиантеп» в ближайшее время сделает предложение по 24-летнему нападающему сборной Украины.

В прошедшем сезоне Даниил Сикан провел 37 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 7 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Зимой 2025 года Даниил Сикан перешел из донецкого «Шахтера» в «Трабзонспор».

Ранее сообщалось о том, что зарубежный клуб начал переговоры по трансферу игрока «Динамо».