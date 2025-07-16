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Турция
16 июля 2025, 13:45 | Обновлено 16 июля 2025, 13:46
1661
0

Нападающий сборной Украины может сменить клуб. Готовится предложение

Даниил Сикан привлекает внимание «Газиантепа»

16 июля 2025, 13:45 | Обновлено 16 июля 2025, 13:46
1661
0
Нападающий сборной Украины может сменить клуб. Готовится предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий «Трабзонспора» Даниил Сикан привлекает внимание «Газиантепа», сообщает Referans.

По информации источника, «Газиантеп» в ближайшее время сделает предложение по 24-летнему нападающему сборной Украины.

В прошедшем сезоне Даниил Сикан провел 37 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 7 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Зимой 2025 года Даниил Сикан перешел из донецкого «Шахтера» в «Трабзонспор».

Ранее сообщалось о том, что зарубежный клуб начал переговоры по трансферу игрока «Динамо».

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Даниил Сикан Трабзонспор Газиантеп трансферы чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник
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