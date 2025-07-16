Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зарубежный клуб начал переговоры по трансферу игрока Динамо
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 00:06 |
1050
0

Зарубежный клуб начал переговоры по трансферу игрока Динамо

Максим Брагару может перейти в «Газиантеп»

16 июля 2025, 00:06 |
1050
0
Зарубежный клуб начал переговоры по трансферу игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

Турецкий «Газиантеп» интересуется украинским вингером киевского «Динамо» Максимом Брагару, сообщает издание Referans.

По информации источника, клуб Суперлиги уже начал переговоры о трансфере 22-летнего футболиста, но при этом Брагару не является единственным игроком в списке.

В сезоне 2024/25 Максим Брагару провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее Александр Кучер заявил, что хотел бы видеть Максима Брагару в «Черноморце».

По теме:
ВИДЕО. Невероятная серия пенальти. Эпопея: Хамрун Спартанс и Жальгирис
Стало известно, в какие даты Динамо сыграет в ЛЧ с Хамрун Спартанс
Черкасский ЛНЗ определился с одним из трех потенциальных новичков
Максим Брагару Динамо Киев Газиантеп трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем
Бокс | 15 июля 2025, 03:39 0
ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем
ФОТО. Жена Усика мотивирует Александра откровенными снимками перед боем

Екатерина Усик поделилась горячими фото

Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 15 июля 2025, 05:45 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2

Будет всего пять боев

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла назначила тренера. Второго за три недели
Футбол | 15.07.2025, 18:59
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла назначила тренера. Второго за три недели
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла назначила тренера. Второго за три недели
У Калюжного возник скандал с Коноплянкой. Он хотел покинуть Металлист 1925
Футбол | 16.07.2025, 00:02
У Калюжного возник скандал с Коноплянкой. Он хотел покинуть Металлист 1925
У Калюжного возник скандал с Коноплянкой. Он хотел покинуть Металлист 1925
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Футбол | 15.07.2025, 08:58
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 1
Бокс
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36
Футбол
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
14.07.2025, 14:13 2
Футбол
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 21
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
14.07.2025, 13:02
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
15.07.2025, 17:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем