Зарубежный клуб начал переговоры по трансферу игрока Динамо

Турецкий «Газиантеп» интересуется украинским вингером киевского «Динамо» Максимом Брагару, сообщает издание Referans.

По информации источника, клуб Суперлиги уже начал переговоры о трансфере 22-летнего футболиста, но при этом Брагару не является единственным игроком в списке.

В сезоне 2024/25 Максим Брагару провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее Александр Кучер заявил, что хотел бы видеть Максима Брагару в «Черноморце».