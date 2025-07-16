Украина. Премьер лига16 июля 2025, 00:06 |
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Зарубежный клуб начал переговоры по трансферу игрока Динамо
Максим Брагару может перейти в «Газиантеп»
16 июля 2025, 00:06 |
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Турецкий «Газиантеп» интересуется украинским вингером киевского «Динамо» Максимом Брагару, сообщает издание Referans.
По информации источника, клуб Суперлиги уже начал переговоры о трансфере 22-летнего футболиста, но при этом Брагару не является единственным игроком в списке.
В сезоне 2024/25 Максим Брагару провел 24 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее Александр Кучер заявил, что хотел бы видеть Максима Брагару в «Черноморце».
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