Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10 лет отстранения: УЕФА наказал черногорский клуб за договорные матчи
Лига конференций
17 июля 2025, 12:15 | Обновлено 17 июля 2025, 12:21
205
0

10 лет отстранения: УЕФА наказал черногорский клуб за договорные матчи

«Арсенал» Тиват получил приговор от ассоциации

17 июля 2025, 12:15 | Обновлено 17 июля 2025, 12:21
205
0
10 лет отстранения: УЕФА наказал черногорский клуб за договорные матчи
Getty Images/Global Images Ukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал черногорскую команду «Арсенал» Тиват после расследования дела клуба.

Ассоциация обвинила «Арсенал» в нарушении Дисциплинарного регламента УЕФА во время матчей 1-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против армянского клуба «Алашкерт».

Первый поединок между клубами завершился вничью (1:1), однако во второй игре «Арсенал» уступил со счетом 1:6.

Черногорский клуб признан виновным в нарушении общих принципов поведения, добропорядочности матчей и соревнований, а также в организации договорных поединков.

«Арсенал» за собственные действия получил дисквалификацию на десять лет от участия в еврокубках и штраф в размере 500 000 евро.

УЕФА обратилась к ФИФА с просьбой распространить указанный запрет на всемирный уровень соревнований.

По теме:
Ордабасы – Торпедо Кутаиси. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Мудрик узнал сроки дисквалификации. Есть довольно позитивные новости
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
дисквалификация УЕФА Лига конференций штрафы Алашкерт
Андрей Витренко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
Футбол | 16 июля 2025, 19:59 4
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча

Санкции наложены на черногорский «Арсенал Тиват»

Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Другие виды | 16 июля 2025, 21:23 12
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже

Американка Чарити Хуфнагель также взяла высоту 1.91 метра

Украинизация дорого обходится ЛНЗ, но и ставка на легионеров не сработала
Футбол | 17.07.2025, 08:00
Украинизация дорого обходится ЛНЗ, но и ставка на легионеров не сработала
Украинизация дорого обходится ЛНЗ, но и ставка на легионеров не сработала
Не только Джамал. 5 топ-футболистов, которые пропустят старт сезона
Футбол | 17.07.2025, 10:10
Не только Джамал. 5 топ-футболистов, которые пропустят старт сезона
Не только Джамал. 5 топ-футболистов, которые пропустят старт сезона
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Футбол | 16.07.2025, 21:30
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Шахтер получил запрос от двукратного победителя ЛЧ о переходе Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 98
Футбол
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
16.07.2025, 11:18 1
Бокс
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 17
Футбол
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 33
Футбол
Рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Дюбуа – 2-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Дюбуа – 2-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
16.07.2025, 00:38
Бокс
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
15.07.2025, 15:49 7
Футбол
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
16.07.2025, 07:42 35
Футбол
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
16.07.2025, 09:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем