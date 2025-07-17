10 лет отстранения: УЕФА наказал черногорский клуб за договорные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал черногорскую команду «Арсенал» Тиват после расследования дела клуба.

Ассоциация обвинила «Арсенал» в нарушении Дисциплинарного регламента УЕФА во время матчей 1-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против армянского клуба «Алашкерт».

Первый поединок между клубами завершился вничью (1:1), однако во второй игре «Арсенал» уступил со счетом 1:6.

Черногорский клуб признан виновным в нарушении общих принципов поведения, добропорядочности матчей и соревнований, а также в организации договорных поединков.

«Арсенал» за собственные действия получил дисквалификацию на десять лет от участия в еврокубках и штраф в размере 500 000 евро.

УЕФА обратилась к ФИФА с просьбой распространить указанный запрет на всемирный уровень соревнований.