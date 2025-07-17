В поисках форварда. Милан нацелился на лидера клуба АПЛ
Жан-Филипп Матета оказался в шорт-листе итальянского клуба
Итальянский клуб «Милан» внимательно следит за 28-летним нападающим «Кристал Пэлас» Жаном-Филиппом Матетой.
«Дьяволы» продолжают искать нового центрального нападающего и внимание представителей клуба остановилось на лидере «орлов».
Договор нападающего с английским клубом рассчитан еще на два года. «Кристал Пэлас» не хочет прощаться с форвардом и желает продолжить с ним сотрудничество.
На счету нападающего в составе «орлов» 152 матчей, в которых Матета оформил 11 ассистов и 46 голов.
Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Милана» на позицию форварда является игрок «Байера».
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