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Италия
17 июля 2025, 10:56 | Обновлено 17 июля 2025, 10:59
88
0

В поисках форварда. Милан нацелился на лидера клуба АПЛ

Жан-Филипп Матета оказался в шорт-листе итальянского клуба

17 июля 2025, 10:56 | Обновлено 17 июля 2025, 10:59
88
0
В поисках форварда. Милан нацелился на лидера клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Филипп Матета

Итальянский клуб «Милан» внимательно следит за 28-летним нападающим «Кристал Пэлас» Жаном-Филиппом Матетой.

«Дьяволы» продолжают искать нового центрального нападающего и внимание представителей клуба остановилось на лидере «орлов».

Договор нападающего с английским клубом рассчитан еще на два года. «Кристал Пэлас» не хочет прощаться с форвардом и желает продолжить с ним сотрудничество.

На счету нападающего в составе «орлов» 152 матчей, в которых Матета оформил 11 ассистов и 46 голов.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Милана» на позицию форварда является игрок «Байера».

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Жан-Филипп Матета Милан Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу Английская Премьер-лига Серия A трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
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