В поисках форварда. Милан нацелился на лидера клуба АПЛ

Итальянский клуб «Милан» внимательно следит за 28-летним нападающим «Кристал Пэлас» Жаном-Филиппом Матетой.

«Дьяволы» продолжают искать нового центрального нападающего и внимание представителей клуба остановилось на лидере «орлов».

Договор нападающего с английским клубом рассчитан еще на два года. «Кристал Пэлас» не хочет прощаться с форвардом и желает продолжить с ним сотрудничество.

На счету нападающего в составе «орлов» 152 матчей, в которых Матета оформил 11 ассистов и 46 голов.

Ранее сообщалось, что главной трансферной целью «Милана» на позицию форварда является игрок «Байера».