Челси определился с главной трансферной целью. Придется отдать 80 млн

Лондонский «Челси» сделал нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса главной целью на летнее трансферное окно.

«Пенсионеры» готовы рискнуть и предложить за игрока сумму в районе 80 миллионов евро.

Несмотря на интерес со стороны «синих», тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет сохранить Моргана в своем составе.

Оба клуба размышляли над вариантом обмена форвардами, однако такое развитие событий выглядит невозможным из-за правил финансового фэйр-плей.

В течение сезона 2024/25 Роджерс отыграл 54 матча, в которых оформил 14 голов и 15 ассистов.