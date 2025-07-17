Челси определился с главной трансферной целью. Придется отдать 80 млн
Морган Роджерс из «Астон Виллы» стал желанной покупкой для «пенсионеров»
Лондонский «Челси» сделал нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса главной целью на летнее трансферное окно.
«Пенсионеры» готовы рискнуть и предложить за игрока сумму в районе 80 миллионов евро.
Несмотря на интерес со стороны «синих», тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет сохранить Моргана в своем составе.
Оба клуба размышляли над вариантом обмена форвардами, однако такое развитие событий выглядит невозможным из-за правил финансового фэйр-плей.
В течение сезона 2024/25 Роджерс отыграл 54 матча, в которых оформил 14 голов и 15 ассистов.
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