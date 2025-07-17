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Англия
17 июля 2025, 14:48 | Обновлено 17 июля 2025, 14:55
785
0

Челси определился с главной трансферной целью. Придется отдать 80 млн

Морган Роджерс из «Астон Виллы» стал желанной покупкой для «пенсионеров»

17 июля 2025, 14:48 | Обновлено 17 июля 2025, 14:55
785
0
Челси определился с главной трансферной целью. Придется отдать 80 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс

Лондонский «Челси» сделал нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса главной целью на летнее трансферное окно.

«Пенсионеры» готовы рискнуть и предложить за игрока сумму в районе 80 миллионов евро.

Несмотря на интерес со стороны «синих», тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери хочет сохранить Моргана в своем составе.

Оба клуба размышляли над вариантом обмена форвардами, однако такое развитие событий выглядит невозможным из-за правил финансового фэйр-плей.

В течение сезона 2024/25 Роджерс отыграл 54 матча, в которых оформил 14 голов и 15 ассистов.

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Морган Роджерс Челси Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: The Sun
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