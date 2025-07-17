Барселона разорвет контракты с двумя игроками, которые не нужны Флику

Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик определился с футболистами, который должны покинуть клуб в ближайшее время.

24 июля чемпионы Ла Лиги отправятся в турне странами Азии и проведут несколько товарищеских матчей в Японии и Южной Корее. До этой даты каталонский клуб намерен отпустить трех игроков «блаугранас».

Полузащитник Ориоль Ромеу и голкипер Иньяки Пенья досрочно покинут расположение команды – руководство «Барселоны» планирует договориться с этими игроками о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Ромеу и Пенья получат зарплату за последний год, так как срок их соглашений завершается только после следующего сезона.

Кроме того, до начала турне испанская команда намерена продать форварда Пау Виктора, который не входит в планы главного тренера. «Барселона» рассмотрит любые предложения о трансфере и готова отпустить игрока за десять миллионов евро.

Стоит добавить, что Флик не рассчитывает еще на двух игроков – «Барселона» планирует продать защитника Андреаса Кристенсена и еще одного вратаря Марк-Андре тер Штегена.