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Испания
17 июля 2025, 08:24 | Обновлено 17 июля 2025, 09:02
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1

Проблемы в Мадриде. Суперзвезда Реала недоволен методами Хаби Алонсо

Винисиус недоволен постоянными тактическими экспериментами от главного тренера

17 июля 2025, 08:24 | Обновлено 17 июля 2025, 09:02
1010
1
Проблемы в Мадриде. Суперзвезда Реала недоволен методами Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остался недоволен методами главного тренера Хаби Алонсо после вылета из клубного чемпионата мира.

В полуфинале турнира королевский клуб был разгромлен французским ПСЖ (0:4), а бразильцу пришлось играть справа в атаке. В этом матче на левом фланге разместился Килиан Мбаппе, а место в центре поля занял Гонсало Гарсия.

По информации испанской прессы, Винисиус выступил против постоянных тактических экспериментов и не собирается играть на неудобной для себя позиции. Вингер не понимает, почему слева в атаке находился Мбаппе.

После этого болезненного поражения между суперзвездой «сливочных» и испанским тренером возникла напряженность. Алонсо также недоволен игроком, который не отрабатывает в обороне и не всегда выполняет указания наставника.

Стоит отметить, что совсем недавно Винисиус отказался продлевать сотрудничество с «Реалом» из-за финансовых условий. Бразилец намерен получать больше, чем Мбаппе, но клуб не готов идти на такие шаги. Вингер может покинуть Мадрид в статусе свободного агента – контракт со «сливочными» истекает в июне 2027 года.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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SHN
Надо продавать. Только вот проблема,что кроме СА он никому не нужен с такими закидонами
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