Проблемы в Мадриде. Суперзвезда Реала недоволен методами Хаби Алонсо
Винисиус недоволен постоянными тактическими экспериментами от главного тренера
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор остался недоволен методами главного тренера Хаби Алонсо после вылета из клубного чемпионата мира.
В полуфинале турнира королевский клуб был разгромлен французским ПСЖ (0:4), а бразильцу пришлось играть справа в атаке. В этом матче на левом фланге разместился Килиан Мбаппе, а место в центре поля занял Гонсало Гарсия.
По информации испанской прессы, Винисиус выступил против постоянных тактических экспериментов и не собирается играть на неудобной для себя позиции. Вингер не понимает, почему слева в атаке находился Мбаппе.
После этого болезненного поражения между суперзвездой «сливочных» и испанским тренером возникла напряженность. Алонсо также недоволен игроком, который не отрабатывает в обороне и не всегда выполняет указания наставника.
Стоит отметить, что совсем недавно Винисиус отказался продлевать сотрудничество с «Реалом» из-за финансовых условий. Бразилец намерен получать больше, чем Мбаппе, но клуб не готов идти на такие шаги. Вингер может покинуть Мадрид в статусе свободного агента – контракт со «сливочными» истекает в июне 2027 года.
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