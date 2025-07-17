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Франция
17 июля 2025, 08:10 |
1544
0

ПСЖ намерен оформить самый дорогой трансфер в истории. Но есть проблема

«Челси» не хочет отпускать Коула Палмера ни при каких обстоятельствах

17 июля 2025, 08:10 |
1544
0
ПСЖ намерен оформить самый дорогой трансфер в истории. Но есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Французский ПСЖ рассматривает варианты для усиления состава после завершения клубного чемпионата мира. Подопечные Луиса Энрике добрались до финала, где уступили английскому «Челси» со счетом 0:3.

Руководство парижского клуба подготовило амбициозный план, согласно которому готовы потратить около 250 млн евро на трансфер полузащитника Коула Палмера. Спортивный директор Луиш Кампуш лично заинтересован в организации этого перехода.

Однако, главной проблемой для ПСЖ на данном этапе является позиция «Челси» – английский клуб отказывается вести переговоры и не планирует отпускать своего лидера.

Победители Лиги чемпионов надеются, что смогут переубедить «синих» огромными деньгами. Трансфер Палмера за 250 млн евро станет самым дорогим в истории футбола.

«Его зрелость на поле, умение доставлять неприятности соперникам и голевой инстинкт убедили клуб, что будущее строится вокруг него. «Челси», долгое время не имевший ярко выраженного лидера, видит в Палмере фигуру, вокруг которой можно строить новую эру», – сообщает источник.

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ПСЖ Челси Коул Палмер Луиш Кампуш трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник
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