ПСЖ намерен оформить самый дорогой трансфер в истории. Но есть проблема
«Челси» не хочет отпускать Коула Палмера ни при каких обстоятельствах
Французский ПСЖ рассматривает варианты для усиления состава после завершения клубного чемпионата мира. Подопечные Луиса Энрике добрались до финала, где уступили английскому «Челси» со счетом 0:3.
Руководство парижского клуба подготовило амбициозный план, согласно которому готовы потратить около 250 млн евро на трансфер полузащитника Коула Палмера. Спортивный директор Луиш Кампуш лично заинтересован в организации этого перехода.
Однако, главной проблемой для ПСЖ на данном этапе является позиция «Челси» – английский клуб отказывается вести переговоры и не планирует отпускать своего лидера.
Победители Лиги чемпионов надеются, что смогут переубедить «синих» огромными деньгами. Трансфер Палмера за 250 млн евро станет самым дорогим в истории футбола.
«Его зрелость на поле, умение доставлять неприятности соперникам и голевой инстинкт убедили клуб, что будущее строится вокруг него. «Челси», долгое время не имевший ярко выраженного лидера, видит в Палмере фигуру, вокруг которой можно строить новую эру», – сообщает источник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Украинский боксер ответил на вопросы журналистов накануне боя с Дюбуа