Нет Челси, но есть ПСЖ. Известны первые участники клубного чемпионата 2029

Победа лондонского «Челси» в финале клубного чемпионата мира над французским ПСЖ (3:0) не гарантировала команде Энцо Марески место в следующем розыгрыше турнира, который состоится в 2029 году.

Согласно правилам ФИФА, на следующем КЧМ сыграют 32 команды: 12 мест получит УЕФА, 6 – КОНМЕБОЛ, 4 – АФК, 4 – КАФ, 4 – КОНКАКАФ, 1 – ОФК. Еще одно место зарезервировано для команды, которая будет представлять страну-организатора.

Победитель клубного чемпионата не получает автоматического места в новом турнире, поэтому «Челси» придется бороться за свою путевку. В список 12 представителей УЕФА уже попал ПСЖ – дело в том, что четыре места предоставляют победителям Лиги чемпионов, а клуб Луиса Энрике стал сильнейшим в Европе в сезоне 2024/25.

Кроме парижского клуба известны еще три участника будущего турнира – обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025 года Крус Асуль (Мексика), победитель Лиги чемпионов КАФ 2024/25 «Пирамидс» (Египет) и победитель элитной Лиги чемпионов АФК 2024/25 «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия).