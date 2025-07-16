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Клубный чемпионат мира
16 июля 2025, 08:22 |
1277
1

Нет Челси, но есть ПСЖ. Известны первые участники клубного чемпионата 2029

В следующем турнире точно сыграют команды из Франции, Мексики, Египта и Саудовской Аравии

16 июля 2025, 08:22 |
1277
1
Нет Челси, но есть ПСЖ. Известны первые участники клубного чемпионата 2029
Getty Images/Global Images Ukraine.

Победа лондонского «Челси» в финале клубного чемпионата мира над французским ПСЖ (3:0) не гарантировала команде Энцо Марески место в следующем розыгрыше турнира, который состоится в 2029 году.

Согласно правилам ФИФА, на следующем КЧМ сыграют 32 команды: 12 мест получит УЕФА, 6 – КОНМЕБОЛ, 4 – АФК, 4 – КАФ, 4 – КОНКАКАФ, 1 – ОФК. Еще одно место зарезервировано для команды, которая будет представлять страну-организатора.

Победитель клубного чемпионата не получает автоматического места в новом турнире, поэтому «Челси» придется бороться за свою путевку. В список 12 представителей УЕФА уже попал ПСЖ – дело в том, что четыре места предоставляют победителям Лиги чемпионов, а клуб Луиса Энрике стал сильнейшим в Европе в сезоне 2024/25.

Кроме парижского клуба известны еще три участника будущего турнира – обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025 года Крус Асуль (Мексика), победитель Лиги чемпионов КАФ 2024/25 «Пирамидс» (Египет) и победитель элитной Лиги чемпионов АФК 2024/25 «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия).

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Николай Титюк Источник: GiveMeSport
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Burevestnik
якась х..ня...
до наступного клубного ЧС ще 4 роки,
4 клуби  забезпечили участь в КЧС-2029
не залежно що з ними трапиться за ті 4 роки...
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