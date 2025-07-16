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Клубный чемпионат мира
16 июля 2025, 04:23 | Обновлено 16 июля 2025, 05:06
53
0

Названа символическая сборная КЧМ-2025 от веб-портала WhoScored

В финальном матче английский Челси обыграл французский ПСЖ

16 июля 2025, 04:23 | Обновлено 16 июля 2025, 05:06
53
0
Названа символическая сборная КЧМ-2025 от веб-портала WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический веб-портал WhoScored представил символическую сборную по итогам клубного чемпионата мира 2025.

В финальном матче турнира в США английский Челси одолел французский ПСЖ со счетом 3:0.

Символическая сборная клубного чемпионата мира 2025 (WhoScored)

Вратарь: Микеле Ди Грегорио (Ювентус)

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Александер Барбоса (Ботафого), Николас Отаменди (Бенфика), Марк Кукурелья (Челси)

Полузащитники: Майкл Олисе (Бавария), Коул Палмер (Челси), Нельсон Деосса (Монтеррей), Педру Нету (Челси)

Нападающие: Дезире Дуэ (ПСЖ), Лионель Месси (Интер Майами)

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клубный чемпионат мира по футболу WhoScored символическая сборная
Николай Степанов Источник: WhoScored
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