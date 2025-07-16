Названа символическая сборная КЧМ-2025 от веб-портала WhoScored
В финальном матче английский Челси обыграл французский ПСЖ
Статистический веб-портал WhoScored представил символическую сборную по итогам клубного чемпионата мира 2025.
В финальном матче турнира в США английский Челси одолел французский ПСЖ со счетом 3:0.
Символическая сборная клубного чемпионата мира 2025 (WhoScored)
Вратарь: Микеле Ди Грегорио (Ювентус)
Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Александер Барбоса (Ботафого), Николас Отаменди (Бенфика), Марк Кукурелья (Челси)
Полузащитники: Майкл Олисе (Бавария), Коул Палмер (Челси), Нельсон Деосса (Монтеррей), Педру Нету (Челси)
Нападающие: Дезире Дуэ (ПСЖ), Лионель Месси (Интер Майами)
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