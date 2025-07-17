Наполи отпустит нигерийскую звезду в Галатасарай при нескольких условиях
Виктор Осимхен может переехать в Турцию на постоянной основе
26-летний нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Галатасарай».
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
«Наполи» запросил у «Галатасарая» 75 миллионов евро, а также 20% от последующей продажи игрока.
Если же сделка будет подписана, то итальянский клуб сразу получит 45–50 миллионов евро, а остальная сумма будет разбита на 12 месяцев.
Виктор Осимхен согласовал детали личного контракта и попросил «Наполи» продать его в турецкий клуб.
Ранее стало известно, что «Галатасарай» предложил форварду рекордную зарплату для турецкого чемпионата.
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