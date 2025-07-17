Наполи отпустит нигерийскую звезду в Галатасарай при нескольких условиях

26-летний нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Галатасарай».

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

«Наполи» запросил у «Галатасарая» 75 миллионов евро, а также 20% от последующей продажи игрока.

Если же сделка будет подписана, то итальянский клуб сразу получит 45–50 миллионов евро, а остальная сумма будет разбита на 12 месяцев.

Виктор Осимхен согласовал детали личного контракта и попросил «Наполи» продать его в турецкий клуб.

Ранее стало известно, что «Галатасарай» предложил форварду рекордную зарплату для турецкого чемпионата.