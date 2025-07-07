Наполи близок к продаже форварда. Ему предложили рекордную зарплату

Турецкий Галатасарай сделал первое предложение Наполи по трансферу форварда Виктора Осимхена – чемпиону Италии предложили 55 миллионов евро.

Сам игрок хочет вернуться в команду, где он выступал на правах аренды, и ждет договоренность между клубами.

Осимхена хочет подписать Аль-Хиляль, который готов выплатить клаусулу в размере 75 миллионов евро, однако сам нападающий не хочет ехать в Саудовскую Аравию, а Галатасарай готов обеспечить игроку рекордную зарплату в чемпионате Турции.

В минувшем сезоне Осимхен забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 37 матчах.