Ворскла собирается подписать экс-игрока Руха и Кривбасса

Полтавская «Ворскла» продолжает трансферную работу, несмотря на финансовые проблемы.

В ближайшее время ожидается подписание нескольких опытных футболистов, одним из которых является Владислав Семотюк.

Семотюк скоро подпишет контракт с полтавским клубом. За свою карьеру он выступал за «Арсенал» Киев, «Прикарпатье», «Кривбасс», «Минай» и «Рух».

Семотюк – универсальный игрок в центре поля, чаще всего играет на позиции центрального полузащитника.

В прошлом сезоне Владислав провел 4 матча УПЛ за львовский «Рух», а весной выступал за «Пробой» Городенка во Второй лиге.