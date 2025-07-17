Ворскла собирается подписать экс-игрока Руха и Кривбасса
Владислав Семотюк может продолжить карьеру в львовском клубе
Полтавская «Ворскла» продолжает трансферную работу, несмотря на финансовые проблемы.
В ближайшее время ожидается подписание нескольких опытных футболистов, одним из которых является Владислав Семотюк.
Семотюк скоро подпишет контракт с полтавским клубом. За свою карьеру он выступал за «Арсенал» Киев, «Прикарпатье», «Кривбасс», «Минай» и «Рух».
Семотюк – универсальный игрок в центре поля, чаще всего играет на позиции центрального полузащитника.
В прошлом сезоне Владислав провел 4 матча УПЛ за львовский «Рух», а весной выступал за «Пробой» Городенка во Второй лиге.
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