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Украина. Первая лига
17 июля 2025, 05:47 | Обновлено 17 июля 2025, 05:59
177
0

Ворскла собирается подписать экс-игрока Руха и Кривбасса

Владислав Семотюк может продолжить карьеру в львовском клубе

17 июля 2025, 05:47 | Обновлено 17 июля 2025, 05:59
177
0
Ворскла собирается подписать экс-игрока Руха и Кривбасса
ФК Рух. Владислав Семотюк

Полтавская «Ворскла» продолжает трансферную работу, несмотря на финансовые проблемы.

В ближайшее время ожидается подписание нескольких опытных футболистов, одним из которых является Владислав Семотюк.

Семотюк скоро подпишет контракт с полтавским клубом. За свою карьеру он выступал за «Арсенал» Киев, «Прикарпатье», «Кривбасс», «Минай» и «Рух».

Семотюк – универсальный игрок в центре поля, чаще всего играет на позиции центрального полузащитника.

В прошлом сезоне Владислав провел 4 матча УПЛ за львовский «Рух», а весной выступал за «Пробой» Городенка во Второй лиге.

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Источник: Карпаты нацелились на полузащитника Ворсклы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Владислав Семотюк трансферы УПЛ трансферы Пробой Городенка Кривбасс Кривой Рог Первая лига Украины Ворскла Полтава
Николай Степанов Источник: Telegram
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