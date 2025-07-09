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  4. Обновление для Ворсклы. Любенович просматривает потенциальных новичков
Украина. Первая лига
09 июля 2025, 04:47 | Обновлено 09 июля 2025, 05:13
116
0

Обновление для Ворсклы. Любенович просматривает потенциальных новичков

Тарас Дмитрук, Дмитрий Прихна, Владислав Семотюк, Юрий Тлумак, Владимир Арсич

09 июля 2025, 04:47 | Обновлено 09 июля 2025, 05:13
116
0
Обновление для Ворсклы. Любенович просматривает потенциальных новичков
Instagram. Желько Любенович

Опытный тренер Желько Любенович рассматривает новичков и активно формирует новый состав «Ворсклы», которая в сезоне 2025/26 ставит цель вернутьcя в УПЛ.

Полтавский клуб близок к подписанию пяти игроков. Команду могут пополнить Тарас Дмитрук, Дмитрий Прихна, Владислав Семотюк, Юрий Тлумак и Владимир Арсич.

Трое из потенциальных новичков – защитники Дмитрук, Прихна и полузащитник Семотюк – уже работали с Любеновичем в «Минае». Контракт Семотюка в сезоне 2023/24 принадлежал «Кривбассу», однако он выступал на правах аренды именно за закарпатский клуб.

Переговоры с Владимиром Арсичем начались еще до назначения Любеновича в «Ворсклу». Первый контакт между тренером и футболистом состоялся в период, когда ходили слухи о возможном назначении серба главным тренером «Зари». Хотя луганский клуб в итоге возглавил Виктор Скрипник, Арсич все же продолжит карьеру под руководством Любеновича в полтавской команде.

В клубе надеялись на приезд центрального нападающего Данила Сухоручко на правах аренды, однако игрок решил остаться в «Левом Берегу», и трансфер не состоялся.

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Полтава начинает формировать состав. Названо трех потенциальных новичков
Ворскла Полтава Желько Любенович Юрий Тлумак трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины просмотр игроков учебно-тренировочные сборы Тарас Дмитрук Дмитрий Прихна Владислав Семотюк Владимир Арсич Левый Берег Киев трансферы УПЛ Даниил Сухоручко
Николай Степанов Источник: UA-Football
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