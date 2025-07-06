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Украина. Первая лига
06 июля 2025, 20:29 |
1476
0

Любенович нашел новых игроков для Ворсклы

Новый рулевой полтавчан рассчитывает на игроков бывшего клуба

06 июля 2025, 20:29 |
1476
0
Любенович нашел новых игроков для Ворсклы
ФК Ворскла. Желько Любенович

Как стало известно Sport.ua, из состава, выступавшего за «Ворсклу» в прошлом сезоне, могут остаться разве что Сергей Мякушко, Иван Нестеренко, Андрей Бацула и Артем Челядин.

Пока не собираются возвращаться в Полтаву легионеры, которые на родине ждут возврата долгов по зарплате.

Как и ожидалось, новый главный тренер Желько Любенович в селекционной работе решил воспользоваться услугами футболистов, возможности которых ему хорошо известны по работе с «Минаем». Сейчас на просмотре находится группа игроков «горожан», самый известный из которых Тарас Дмитрук, который, кстати, в 2020 году уже защищал цвета полтавчан.

Среди потенциальных новичков, имеющих опыт выступлений в УПЛ, Юрий Тлумак из «Руха», Даниил Колесник из «Колоса-2» и боснийец Владимир Арсич из «Черноморца».

Впрочем, поскольку полтавчане только начали проводить спарринги, то кадровая ситуация может меняться после каждого из них.

Очередной спарринг «Ворскла» проведет 9 июля с командой второй лиги «Тростянец».

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» до конца июля планирует решить финансовые проблемы.

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Желько Любенович Ворскла Полтава трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Сергей Мякушко Иван Нестеренко Андрей Бацула Артем Челядин Юрий Тлумак Тарас Дмитрук Даниил Колесник Владимир Арсич Минай Рух Львов Черноморец Одесса Колос-2 Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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