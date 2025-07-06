Любенович нашел новых игроков для Ворсклы

Как стало известно Sport.ua, из состава, выступавшего за «Ворсклу» в прошлом сезоне, могут остаться разве что Сергей Мякушко, Иван Нестеренко, Андрей Бацула и Артем Челядин.

Пока не собираются возвращаться в Полтаву легионеры, которые на родине ждут возврата долгов по зарплате.

Как и ожидалось, новый главный тренер Желько Любенович в селекционной работе решил воспользоваться услугами футболистов, возможности которых ему хорошо известны по работе с «Минаем». Сейчас на просмотре находится группа игроков «горожан», самый известный из которых Тарас Дмитрук, который, кстати, в 2020 году уже защищал цвета полтавчан.

Среди потенциальных новичков, имеющих опыт выступлений в УПЛ, Юрий Тлумак из «Руха», Даниил Колесник из «Колоса-2» и боснийец Владимир Арсич из «Черноморца».

Впрочем, поскольку полтавчане только начали проводить спарринги, то кадровая ситуация может меняться после каждого из них.

Очередной спарринг «Ворскла» проведет 9 июля с командой второй лиги «Тростянец».

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» до конца июля планирует решить финансовые проблемы.