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WTA
17 июля 2025, 04:21 |
12
0

Н. Киченок / Ниномия – Бара / Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

17 июля 2025, 04:21 |
12
0
Н. Киченок / Ниномия – Бара / Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

17 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) поборются против тандема Ирина Бара (Румыня) / Ралука Шербан (Кипр). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в третьем круге встретятся с третьими сеяными Моюкой Утидзимой и Чжэн Сайсай.

📺 Видеотрансляция

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге на 17 июля
Надежда Киченок Макото Ниномия Ирина Бара Ралука Шербан смотреть онлайн WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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