Н. Киченок / Ниномия – Бара / Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
17 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) поборются против тандема Ирина Бара (Румыня) / Ралука Шербан (Кипр). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в третьем круге встретятся с третьими сеяными Моюкой Утидзимой и Чжэн Сайсай.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил может вернуться уже в следующем году
Тренер об Экторе Форте