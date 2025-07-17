Н. Киченок / Ниномия – Бара / Шербан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июля украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) поборются против тандема Ирина Бара (Румыня) / Ралука Шербан (Кипр). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в третьем круге встретятся с третьими сеяными Моюкой Утидзимой и Чжэн Сайсай.

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