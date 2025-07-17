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Англия
17 июля 2025, 03:40 | Обновлено 17 июля 2025, 04:11
37
0

Лидс и Штутгарт ведут борьбу за полузащитника Хоффенхайма

Антон Штах хочет присоединиться к команде из АПЛ

17 июля 2025, 03:40 | Обновлено 17 июля 2025, 04:11
37
0
Лидс и Штутгарт ведут борьбу за полузащитника Хоффенхайма
Twitter

26-летний полузащитник «Хоффенхайма» Антон Штах может перейти в «Астон Виллу» или «Штутгарт».

Об этом сообщает издание SkySport.

Представители «Лидса» уже провели переговоры с игроком. То же самое сделали и в «Штутгарте».

Антон Штах, скорее всего, выберет вариант продолжения карьеры в Английской Премьер-лиге.

Хоффенхайм хочет за футболиста 20 миллионов евро с дополнительными бонусами.

В прошлом сезоне Штах провел за «Хоффенхайм» 39 матчей и забил 2 мяча.

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» подписала опытного вратаря.

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Астон Вилла Штутгарт Хоффенхайм трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Александр Сильченко Источник: Sky Germany
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