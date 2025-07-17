Лидс и Штутгарт ведут борьбу за полузащитника Хоффенхайма

26-летний полузащитник «Хоффенхайма» Антон Штах может перейти в «Астон Виллу» или «Штутгарт».

Об этом сообщает издание SkySport.

Представители «Лидса» уже провели переговоры с игроком. То же самое сделали и в «Штутгарте».

Антон Штах, скорее всего, выберет вариант продолжения карьеры в Английской Премьер-лиге.

Хоффенхайм хочет за футболиста 20 миллионов евро с дополнительными бонусами.

В прошлом сезоне Штах провел за «Хоффенхайм» 39 матчей и забил 2 мяча.

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» подписала опытного вратаря.