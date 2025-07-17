Лидс и Штутгарт ведут борьбу за полузащитника Хоффенхайма
Антон Штах хочет присоединиться к команде из АПЛ
26-летний полузащитник «Хоффенхайма» Антон Штах может перейти в «Астон Виллу» или «Штутгарт».
Об этом сообщает издание SkySport.
Представители «Лидса» уже провели переговоры с игроком. То же самое сделали и в «Штутгарте».
Антон Штах, скорее всего, выберет вариант продолжения карьеры в Английской Премьер-лиге.
Хоффенхайм хочет за футболиста 20 миллионов евро с дополнительными бонусами.
В прошлом сезоне Штах провел за «Хоффенхайм» 39 матчей и забил 2 мяча.
Ранее стало известно, что «Астон Вилла» подписала опытного вратаря.
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