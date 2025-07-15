ОФИЦИАЛЬНО. Пропускал от Шахтера. Астон Вилла подписала голкипера

34-летний нидерландский голкипер французского «Бреста» перешел в «Астон Виллу».

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Марко Бизот с 2021 года защищал цвета французского «Бреста». В прошлом сезоне участвовал в Лиге чемпионов, где французы встречались с донецким «Шахтером» (0:2).

Бизот в том матче пропустил дважды – от Кевина и Судакова.

Детали соглашения с английским клубом пока не разглашаются. Марко Бизот заявил, что очень счастлив, что подписал контракт с «Астон Виллой».