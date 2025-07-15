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Англия
15 июля 2025, 18:43 | Обновлено 15 июля 2025, 18:49
348
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пропускал от Шахтера. Астон Вилла подписала голкипера

Марко Бизот продолжит карьеру в АПЛ

15 июля 2025, 18:43 | Обновлено 15 июля 2025, 18:49
348
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пропускал от Шахтера. Астон Вилла подписала голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний нидерландский голкипер французского «Бреста» перешел в «Астон Виллу».

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Марко Бизот с 2021 года защищал цвета французского «Бреста». В прошлом сезоне участвовал в Лиге чемпионов, где французы встречались с донецким «Шахтером» (0:2).

Бизот в том матче пропустил дважды – от Кевина и Судакова.

Детали соглашения с английским клубом пока не разглашаются. Марко Бизот заявил, что очень счастлив, что подписал контракт с «Астон Виллой».

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Шахтер Донецк Астон Вилла Брест (Франция) трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Александр Сильченко Источник: ФК Астон Вилла
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