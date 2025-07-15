Англия15 июля 2025, 18:43 | Обновлено 15 июля 2025, 18:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Пропускал от Шахтера. Астон Вилла подписала голкипера
Марко Бизот продолжит карьеру в АПЛ
15 июля 2025, 18:43 | Обновлено 15 июля 2025, 18:49
348
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34-летний нидерландский голкипер французского «Бреста» перешел в «Астон Виллу».
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Марко Бизот с 2021 года защищал цвета французского «Бреста». В прошлом сезоне участвовал в Лиге чемпионов, где французы встречались с донецким «Шахтером» (0:2).
Бизот в том матче пропустил дважды – от Кевина и Судакова.
Детали соглашения с английским клубом пока не разглашаются. Марко Бизот заявил, что очень счастлив, что подписал контракт с «Астон Виллой».
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