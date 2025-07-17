Украина. Премьер лига17 июля 2025, 04:59 | Обновлено 17 июля 2025, 05:17
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В сезоне УПЛ 2024/25 сыграло 123 легионера. У какого клуба больше всех?
Польсье задействовало 18 легионеров, а Оболонь и Ингулец обошлись без них
17 июля 2025, 04:59 | Обновлено 17 июля 2025, 05:17
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В сезоне УПЛ 2024/25 было задействовано 490 футболистов.
Среди них за клубы УПЛ в прошлом сезоне сыграли 123 легионера.
Больше иностранных футболистов на данном отрезке сезона выходило на поле в составе житомирского «Полесье» – 18 игроков.
Без услуг легионеров обошлись два клуба – «Оболонь» Киев и «Ингулец» Петрово.
В сезоне УПЛ 2024/25 сыграло 123 легионера
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