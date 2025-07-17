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  4. В сезоне УПЛ 2024/25 сыграло 123 легионера. У какого клуба больше всех?
Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 04:59 | Обновлено 17 июля 2025, 05:17
104
1

В сезоне УПЛ 2024/25 сыграло 123 легионера. У какого клуба больше всех?

Польсье задействовало 18 легионеров, а Оболонь и Ингулец обошлись без них

17 июля 2025, 04:59 | Обновлено 17 июля 2025, 05:17
104
1
В сезоне УПЛ 2024/25 сыграло 123 легионера. У какого клуба больше всех?
ФК Полесье

В сезоне УПЛ 2024/25 было задействовано 490 футболистов.

Среди них за клубы УПЛ в прошлом сезоне сыграли 123 легионера.

Больше иностранных футболистов на данном отрезке сезона выходило на поле в составе житомирского «Полесье» – 18 игроков.

Без услуг легионеров обошлись два клуба – «Оболонь» Киев и «Ингулец» Петрово.

В сезоне УПЛ 2024/25 сыграло 123 легионера

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легионеры чемпионат Украины по футболу статистика Украинская Премьер-лига итоги сезона УПЛ Полесье Житомир Оболонь Киев Ингулец
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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zhyr
"Полісся" - "Польське". 4 помилки в слові. Мабуть поки це рекорд від спорт.юа)))
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