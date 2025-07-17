В сезоне УПЛ 2024/25 сыграло 123 легионера. У какого клуба больше всех?

В сезоне УПЛ 2024/25 было задействовано 490 футболистов.

Среди них за клубы УПЛ в прошлом сезоне сыграли 123 легионера.

Больше иностранных футболистов на данном отрезке сезона выходило на поле в составе житомирского «Полесье» – 18 игроков.

Без услуг легионеров обошлись два клуба – «Оболонь» Киев и «Ингулец» Петрово.

В сезоне УПЛ 2024/25 сыграло 123 легионера