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  4. ФОТО. Королева в черном. Как Ястремская одолела Нимайер в Гамбурге
WTA
17 июля 2025, 03:28 |
15
0

ФОТО. Королева в черном. Как Ястремская одолела Нимайер в Гамбурге

Смотрите фото Даяны со стартового матча на турнире WTA 250 в Германии

17 июля 2025, 03:28 |
15
0
ФОТО. Королева в черном. Как Ястремская одолела Нимайер в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Юле Нимайер в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 35 минут. Это была вторая встреча соперниц, Даяна впервые одолела Юле.

Следующей оппоненткой Ястремской будет представительница Франции Диан Парри.

Смотрите фото Даяны с ее стартового поединка на соревнованиях в Германии!

ФОТО. Королева в черном. Как Ястремская одолела Нимайер в Гамбурге

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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