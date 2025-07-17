WTA17 июля 2025, 03:28 |
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ФОТО. Королева в черном. Как Ястремская одолела Нимайер в Гамбурге
Смотрите фото Даяны со стартового матча на турнире WTA 250 в Германии
17 июля 2025, 03:28 |
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16 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Юле Нимайер в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.
Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 35 минут. Это была вторая встреча соперниц, Даяна впервые одолела Юле.
Следующей оппоненткой Ястремской будет представительница Франции Диан Парри.
Смотрите фото Даяны с ее стартового поединка на соревнованиях в Германии!
ФОТО. Королева в черном. Как Ястремская одолела Нимайер в Гамбурге
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