ФОТО. Королева в черном. Как Ястремская одолела Нимайер в Гамбурге

16 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Юле Нимайер в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге.

Украинка одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:3 за 1 час и 35 минут. Это была вторая встреча соперниц, Даяна впервые одолела Юле.

Следующей оппоненткой Ястремской будет представительница Франции Диан Парри.

Смотрите фото Даяны с ее стартового поединка на соревнованиях в Германии!

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