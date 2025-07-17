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Лига чемпионов
17 июля 2025, 03:05 | Обновлено 17 июля 2025, 03:27
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0

Рейтинг УЕФА. Шесть клубов из топ-50 в еврокубках 2025/26 не сыграют

В списке: Ман Юнайтед, Вест Хэм, Милан, РБ Лейпциг, Лацио, Реал Сосьедад

17 июля 2025, 03:05 | Обновлено 17 июля 2025, 03:27
165
0
Рейтинг УЕФА. Шесть клубов из топ-50 в еврокубках 2025/26 не сыграют
Getty Images/Global Images Ukraine

Набирает разгон новый евросезон 2025/26. Уже стартовала квалификация в трех турнирах: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций

Интересно, что 6 клубов из топ-50 рейтинга не представлены в текущем евросезоне

Список топ-команд, которые остались без еврокубков (отмечены зеленым ниже)

  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Вест Хэм (Англия)
  • Милан (Италия)
  • Лацио (Италия)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Реал Сосьедад (Испания)

Английский Ман Юнайтед мог пробиться в ЛЧ, если бы стал победителем Лиги Европы 2024/25. Однако в финале Красные дьяволы проиграли английское дерби лондонскому Тоттенхэму.

Донецкий Шахтер, выступающий в квалификации Лиги Европы, занимает 52-е место в рейтинге на старте нового евросезона.

Клубный рейтинг УЕФА 2026

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таблица коэффициентов УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Манчестер Юнайтед Вест Хэм Милан Лацио РБ Лейпциг Реал Сосьедад статистические расклады статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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