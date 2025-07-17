Рейтинг УЕФА. Шесть клубов из топ-50 в еврокубках 2025/26 не сыграют
В списке: Ман Юнайтед, Вест Хэм, Милан, РБ Лейпциг, Лацио, Реал Сосьедад
Набирает разгон новый евросезон 2025/26. Уже стартовала квалификация в трех турнирах: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций
Интересно, что 6 клубов из топ-50 рейтинга не представлены в текущем евросезоне
Список топ-команд, которые остались без еврокубков (отмечены зеленым ниже)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Вест Хэм (Англия)
- Милан (Италия)
- Лацио (Италия)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Реал Сосьедад (Испания)
Английский Ман Юнайтед мог пробиться в ЛЧ, если бы стал победителем Лиги Европы 2024/25. Однако в финале Красные дьяволы проиграли английское дерби лондонскому Тоттенхэму.
Донецкий Шахтер, выступающий в квалификации Лиги Европы, занимает 52-е место в рейтинге на старте нового евросезона.
Клубный рейтинг УЕФА 2026
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