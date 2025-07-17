Рейтинг УЕФА. Шесть клубов из топ-50 в еврокубках 2025/26 не сыграют

Набирает разгон новый евросезон 2025/26. Уже стартовала квалификация в трех турнирах: Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций

Интересно, что 6 клубов из топ-50 рейтинга не представлены в текущем евросезоне

Список топ-команд, которые остались без еврокубков (отмечены зеленым ниже)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Вест Хэм (Англия)

Милан (Италия)

Лацио (Италия)

РБ Лейпциг (Германия)

Реал Сосьедад (Испания)

Английский Ман Юнайтед мог пробиться в ЛЧ, если бы стал победителем Лиги Европы 2024/25. Однако в финале Красные дьяволы проиграли английское дерби лондонскому Тоттенхэму.

Донецкий Шахтер, выступающий в квалификации Лиги Европы, занимает 52-е место в рейтинге на старте нового евросезона.

Клубный рейтинг УЕФА 2026