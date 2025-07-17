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  4. Ламин ЯМАЛЬ – о 10-м номере: «Напишу собственную историю»
Испания
17 июля 2025, 02:10 |
71
0

Ламин ЯМАЛЬ – о 10-м номере: «Напишу собственную историю»

Футболист сменил игровой номер на клубном уровне

17 июля 2025, 02:10 |
71
0
Ламин ЯМАЛЬ – о 10-м номере: «Напишу собственную историю»
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал смену номера в команде на 10-й.

«Для того чтобы носить эту футболку, недостаточно играть хорошо. Некоторые создали историю, а другие просто наслаждались игрой.

А это... Лучше, что я видел.

Я отдам все, что в моих силах. Обещаю. Я напишу собственную историю», – написал Ямаль в своих соцсетях.

До Ямаля 10-й номер в Барселоне носил Ансу Фати. Но больше всего запомнился в футболке с цифрой 10 – Лионель Месси.

Ранее стало известно, что Ямаль официально получил 10-й номер в Барселоне.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига игровой номер Ламин Ямаль
Александр Сильченко Источник: Instagram
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