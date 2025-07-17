Ламин ЯМАЛЬ – о 10-м номере: «Напишу собственную историю»
Футболист сменил игровой номер на клубном уровне
18-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал смену номера в команде на 10-й.
«Для того чтобы носить эту футболку, недостаточно играть хорошо. Некоторые создали историю, а другие просто наслаждались игрой.
А это... Лучше, что я видел.
Я отдам все, что в моих силах. Обещаю. Я напишу собственную историю», – написал Ямаль в своих соцсетях.
До Ямаля 10-й номер в Барселоне носил Ансу Фати. Но больше всего запомнился в футболке с цифрой 10 – Лионель Месси.
Ранее стало известно, что Ямаль официально получил 10-й номер в Барселоне.
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