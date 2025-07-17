Ламин ЯМАЛЬ – о 10-м номере: «Напишу собственную историю»

18-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал смену номера в команде на 10-й.

«Для того чтобы носить эту футболку, недостаточно играть хорошо. Некоторые создали историю, а другие просто наслаждались игрой.

А это... Лучше, что я видел.

Я отдам все, что в моих силах. Обещаю. Я напишу собственную историю», – написал Ямаль в своих соцсетях.

До Ямаля 10-й номер в Барселоне носил Ансу Фати. Но больше всего запомнился в футболке с цифрой 10 – Лионель Месси.

Ранее стало известно, что Ямаль официально получил 10-й номер в Барселоне.