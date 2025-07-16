ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с защитником. Перешел в другой клуб Ла Лиги
Юссеф Энрикес стал игроком «Алавеса»
Испанский левый защитник Юссеф Энрикес перешел из мадридского «Реала» в «Алавес», сообщают социальные сети клубов.
19-летний футболист подписал соглашение с «Алавесом», которое рассчитано на 4 года. В составе основной команды «сливочных» Юссеф дебютировать не успел.
В прошедшем сезоне Юссеф Энрикес провел 36 матчей в составе второй команды мадридского «Реала», в которых успел отличиться 1 забитым голом и 4 4 голевыми передачами. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» потерял суперзвезду на три месяца.
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ✅ | Youssef Enríquez, talento y físico para la banda izquierda.— Deportivo Alavés (@Alaves) July 16, 2025
ℹ️ https://t.co/fj4XOi8aKz
💪 ¡Bienvenido, Yusi! 💪#OngiEtorriYusi#Gutarikoak | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/TaAt3ktqD6
Comunicado Oficial: Youssef.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2025
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