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Испания
16 июля 2025, 23:19 |
927
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с защитником. Перешел в другой клуб Ла Лиги

Юссеф Энрикес стал игроком «Алавеса»

16 июля 2025, 23:19 |
927
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с защитником. Перешел в другой клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Энрикес

Испанский левый защитник Юссеф Энрикес перешел из мадридского «Реала» в «Алавес», сообщают социальные сети клубов.

19-летний футболист подписал соглашение с «Алавесом», которое рассчитано на 4 года. В составе основной команды «сливочных» Юссеф дебютировать не успел.

В прошедшем сезоне Юссеф Энрикес провел 36 матчей в составе второй команды мадридского «Реала», в которых успел отличиться 1 забитым голом и 4 4 голевыми передачами. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» потерял суперзвезду на три месяца.

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Реал Мадрид Алавес трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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