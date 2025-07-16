ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с защитником. Перешел в другой клуб Ла Лиги

Испанский левый защитник Юссеф Энрикес перешел из мадридского «Реала» в «Алавес», сообщают социальные сети клубов.

19-летний футболист подписал соглашение с «Алавесом», которое рассчитано на 4 года. В составе основной команды «сливочных» Юссеф дебютировать не успел.

В прошедшем сезоне Юссеф Энрикес провел 36 матчей в составе второй команды мадридского «Реала», в которых успел отличиться 1 забитым голом и 4 4 голевыми передачами. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» потерял суперзвезду на три месяца.