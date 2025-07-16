Реал потерял суперзвезду на три месяца. Стала известна причина

«Реал» Мадрид потерял звездного игрока стартового состава на три месяца.

По информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, английский полузащитник Джуд Беллингем перенес успешную операцию на плече. Футболиста теперь ждет длительная реабилитация, которая займет три месяца.

В этом сезоне Беллингем провел на клубном уровне 58 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

Ранее лидер мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на решение вингера национальной сборной Испании Нико Уильямса подписать новый контракт с «Атлетиком» из Бильбао, отказавшись от трансфера в Барселону.