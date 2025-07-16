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Лига Европы
16 июля 2025, 23:07 | Обновлено 16 июля 2025, 23:12
199
0

ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку в финском Тампере

Подопечные Арды Турана готовятся к поединку Лиги Европы с Ильвесом

16 июля 2025, 23:07 | Обновлено 16 июля 2025, 23:12
199
0
ФОТО. Шахтер провел предматчевую тренировку в финском Тампере
ФК Шахтер

Игроки «Шахтера» 16 июля накануне выездной встречи с финским «Ильвесом» провели тренировку на искусственном газоне Tammelan Stadion, который примет завтрашнее противостояние. Подопечные Арды Турана завершают подготовку ко второму матчу первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Согласно регламенту УЕФА, стартовые 15 минут занятия «оранжево-черных» были открыты для представителей медиа, которые имели возможность наблюдать за разминкой команды. После этого работа продолжилась за закрытыми дверями: «горняки» поработали над контролем мяча, пасами и ударами по воротам. В общей сложности сессия длилась около 1 часа. Отметим, что тренировку донецкого клуба посетили дети и их родители из Украинского дома в городе Тампере.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Ильвес» – «Шахтер» состоится 17 июля в Тампере (Финляндия) на стадионе Tammelan. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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