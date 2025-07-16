Арда ТУРАН: «Шахтер уважает футбол и соперника. Надо опять победить»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед выездным матчем Лиги Европы против «Ильвеса», который состоится 17 июля в Финляндии (после 6:0 в первой игре в пользу «горняков»).

– В первом матче вы обыграли «Ильвес» с крупным счетом, и Алиссон в интервью сказал, что команда хотела бы во второй игре забить столько же или больше. Как вам удается поддерживать такую мотивацию у футболистов?

– Прежде всего мы уважаем футбол, уважаем соперника, ведь это наша работа, и мы должны относиться с уважением к оппоненту. Мы хорошо знаем их стиль игры. В первом матче мы победили 6:0, и сейчас вообще сложно кого-либо в мире обыграть с таким счетом – я об этом говорил и после той встречи. Но тот матч уже в прошлом. Завтра постараемся сыграть как можно лучше и снова победить, потому что если не сделаем этого – игра обязательно нас накажет. Поэтому мы подходим к завтрашнему матчу максимально подготовленными.

– Планируете ли вы завтра провести ротацию?

– Ротация? У нас нет такого понятия, потому что в распоряжении 24 отличных футболиста и впереди много матчей. На завтра мы выберем 11 лучших, которые наилучшим образом смогут воплотить нашу стратегию.

– Вопрос о бразильцах в вашей команде. У клуба большая история с молодыми бразильскими игроками. Какой уровень таланта у нынешних футболистов?

– Прежде всего, у нас отличная команда с множеством талантливых игроков – и это касается не только бразильцев, но и украинцев, грузин, у нас также есть тунисский игрок и другие. Мы не делаем различий между ними с точки зрения таланта, и я очень положительно оцениваю каждого. Они уже находятся на высоком уровне в «Шахтере», но если говорить о самом высоком уровне в мире – думаю, как минимум десять наших футболистов способны там играть. Конечно, развитие – это постоянный процесс, и наша цель – этот процесс обеспечивать. Именно для этого мы здесь.

– Расскажите, как вы провели неделю между матчами? Мы были на одном из тренировок на сборе и видели Марио Манджукича. Пару слов о его визите – какие у него впечатления от команды?

– Когда мы начинали этот сезон, то воспринимали его и как этап подготовки – предсезонку, и как период, когда уже есть официальные матчи. Поэтому пришлось совмещать оба процесса, и мы стараемся держать баланс. Работаем над тактикой, физическим состоянием, и в целом у нас были интенсивные тренировки все это время. Конечно, следим за медицинским и физическим состоянием игроков и всегда используем научный подход в работе. Что касается Манджукича – он для меня как «сумасшедший брат», потому что мы провели замечательные дни вместе в Испании. Он также играл вместе с Дарио Срной в сборной Хорватии, они вместе творили историю. Это был прекрасный вечер в кругу друзей, мы поужинали. Я считаю, очень важно, чтобы мои игроки видели на тренировках таких легенд – ведь они стремятся к определенному уровню, а Манджукич уже этого уровня достиг. Поэтому важно, чтобы он мог поделиться с ними своим опытом. Надеюсь, он еще не раз нас посетит. Наши двери всегда открыты для бывших партнеров по команде, потому что мы любим работать в атмосфере семьи.

– Как, по-вашему, должен выглядеть идеальный «Шахтер»? Это атакующая команда или, наоборот, сосредоточенная на обороне – ведь если не пропускаешь, не проигрываешь. В чем ваша философия? Чего нам ожидать?

– Конечно, у нас есть определенное игровое видение, и мы хотим действовать как в атаке, так и в обороне всей командой. Это очень важно. Но в футболе самое главное – правильно отыгрывать конкретные эпизоды. Бывают моменты, когда приходится обороняться всеми десятью полевыми игроками на протяжении 20 минут – хотя, разумеется, мы этого не хотим. Мы хотим атаковать и обороняться вместе. Когда атакуем – стремимся к качественным переходам в оборону, а когда защищаемся – так же хотим грамотно выходить в атаку. Кроме того, мы уделяем огромное внимание стандартным положениям, потому что сейчас в футболе 4 из 10 голов забиваются именно со стандартов, и этому аспекту надо придавать значение. Мы обсуждаем все эти моменты, но, как я уже сказал, главное – правильно действовать в каждом конкретном эпизоде. Что бы ни потребовала ситуация – мы должны быть к этому готовы. Именно поэтому мы стремимся иметь всесторонне сбалансированную команду.