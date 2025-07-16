ПЕДРИНЬО: «Надо не терять концентрацию и закалять менталитет победителей»

Полузащитник «Шахтера» Педриньо ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед ответным матчем с «Ильвесом».

– Педриньо, не чувствуете ли вы расслабленности и не потеряна ли в какой-то мере концентрация и мотивация после яркой победы в первом матче?

– Конечно, мы очень уверенно победили в первом поединке, но несмотря на это не теряем концентрации и серьезно подходим к завтрашней игре, как и к любому другому противостоянию. Очень важно закалять менталитет победителей в каждом отдельном матче, особенно если говорить о достижении результата на дистанции. Поэтому могу заверить: к завтрашней игре мы подходим максимально серьезно. Для нас очень важен результат в предстоящем поединке, так что о расслабленности или недооценке соперника не может быть и речи.

– У команды новый тренер. Каковы требования Арды Турана к тебе и как он видит твою позицию? Вы обсуждали это?

– Хорошее замечание. В этом сезоне с новым тренерским штабом я оказался на более привычной для себя позиции полузащитника. Мы с Мистером это обсуждали, и я вижу, насколько он старается встроить меня в свою систему именно в роли игрока центра поля. Я считаю, у этой идеи есть большой потенциал. Я всегда стараюсь искать свой шанс и максимально реализовывать возможности, которые у меня появляются как на тренировках, так и в матчах. Так что продолжаем усердно работать.

– Сейчас ты один из бразильских лидеров команды. Какую ответственность берешь на себя в еврокубковых матчах?

– Да, как один из самых опытных бразильцев в команде я стараюсь брать на себя роль лидера, который может подсказать молодым игрокам, где-то напомнить им о важности концентрации, ведь тот стиль игры, который прививает Мистер, требует высокой сосредоточенности, без преувеличения, от стартового до финального свистка. Поэтому важно не забывать концентрироваться на игре – это то, что порой теряет молодежь, а я стараюсь им помочь, дать подсказку, поделиться опытом. Для меня это приятная обязанность, которой я с радостью делюсь со своими соотечественниками.

– Хочется спросить о поле – здесь искусственный газон. Не создаст ли это каких-либо трудностей для команды в завтрашнем матче?

– Это действительно поле, на котором у нас не так много опыта игры. Но, думаю, это в любом случае не может быть оправданием: если мы команда, которая нацелена только на наивысшие результаты и достижения, то, конечно, мы будем отталкиваться от нашего уровня, а он у нас достаточно высокий. Несмотря на возможные трудности, которые могут возникнуть во время игры, я уверен, это никоим образом не повлияет на нашу самоотдачу и желание показать свой лучший футбол.