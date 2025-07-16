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Лига конференций
Ауда
16.07.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 2
2 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Ларн Проходит дальше
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Лига конференций
16 июля 2025, 21:59 | Обновлено 16 июля 2025, 22:12
343
0

Лига конференций. Напряженная дуэль: в Латвии понадобилась серия пенальти

Команда Ларн из Северной Ирландии обыграла клуб Ауда из Латвии

16 июля 2025, 21:59 | Обновлено 16 июля 2025, 22:12
343
0
Лига конференций. Напряженная дуэль: в Латвии понадобилась серия пенальти
ФК Ларн

16 июля состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Латвийская «Ауда» в Риге не сумела обыграть североирландский «Ларн» и выбыла из турнира после серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча в Северной Ирландии завершилась нулевой ничьей (0:0).

В ответной игре основное время завершилось со счетом 2:2, и поскольку счет по сумме двух матчей оставался равным, судьбу противостояния решали 11-метровые. В серии пенальти успешнее оказались гости – пен. 4:2.

По итогам двух встреч «Ларн» вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с командой, проигравшей в противостоянии первого раунда Лиги Европы между клубами «Шериф» Тирасполь и «Приштина» (4:0 в первом матче).

Лига конференций. Квалификация Q1

Ответный матч. 16 июля 2025 года, Рига, стадион «Сконто»

Ауда (Латвия) – Ларн (Северная Ирландия) – 2:2, пен. 2:4 (первый матч – 0:0)

Голы: Траоре, 28, Монтейро, 53 – Маккендри, 50, О’Нилл, 66

Инфографика

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Лига конференций Ауда Кекава Ларн серия пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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