Лига конференций. Напряженная дуэль: в Латвии понадобилась серия пенальти
Команда Ларн из Северной Ирландии обыграла клуб Ауда из Латвии
16 июля состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Латвийская «Ауда» в Риге не сумела обыграть североирландский «Ларн» и выбыла из турнира после серии пенальти.
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Первая встреча в Северной Ирландии завершилась нулевой ничьей (0:0).
В ответной игре основное время завершилось со счетом 2:2, и поскольку счет по сумме двух матчей оставался равным, судьбу противостояния решали 11-метровые. В серии пенальти успешнее оказались гости – пен. 4:2.
По итогам двух встреч «Ларн» вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с командой, проигравшей в противостоянии первого раунда Лиги Европы между клубами «Шериф» Тирасполь и «Приштина» (4:0 в первом матче).
Лига конференций. Квалификация Q1
Ответный матч. 16 июля 2025 года, Рига, стадион «Сконто»
Ауда (Латвия) – Ларн (Северная Ирландия) – 2:2, пен. 2:4 (первый матч – 0:0)
Голы: Траоре, 28, Монтейро, 53 – Маккендри, 50, О’Нилл, 66
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