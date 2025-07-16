Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, состоится ли объединение Металлиста 1925 и Металлиста
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 20:28 |
1427
1

Стало известно, состоится ли объединение Металлиста 1925 и Металлиста

Евгений Красников высказался по поводу резонансной темы объединения «Металлистов»

16 июля 2025, 20:28 |
1427
1
Стало известно, состоится ли объединение Металлиста 1925 и Металлиста
ФК «Металлист». Евгений Красников

Первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему сорвалось объединение харьковских команд, о чем сообщали СМИ.

«Оно априори не могло быть, потому что у каждой из харьковских команд своя история, свой путь. Даже не знаю, кто инициатор этих слухов. Я не скрываю своих дружеских отношений с руководством ФК «Металлист 1925», но это отнюдь не основание для объединения клубов.

Поэтому радуемся, что земляки снова будут выступать в УПЛ, и желаем им побед.

Знаю, что у «Металлиста 1925» – амбициозные планы, возможно, в следующем году наши пути снова пересекутся, только уже в элите. По крайней мере, ставлю перед «Металлистом» задачу играть на победу в каждом матче в Первой лиге и посмотрим, что из этого получится.

Добавим, что в стартовом туре чемпионата Первой лиги «Металлист» 2 августа сыграет с «Минаем».

Ранее мы сообщали, что появились новые детали возможного объединения «Металлиста 1925» и «Металлиста».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб вынужденно сменил стадион для матчей еврокубка
Первое поражение ван Леувена. Кривбасс в спарринге уступил Гезтепе
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Металлист 1925 инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Бокс | 16 июля 2025, 09:15 1
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»

Украинец высказался о реванше

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати
Футбол | 16 июля 2025, 20:45 0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати

Культовый номер достался Ламину Ямалю

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 16.07.2025, 17:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
Футбол | 16.07.2025, 05:50
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
Футбол | 16.07.2025, 13:34
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал украинца из Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Краще якусь з команд перевести в Дніпро (city)
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
15.07.2025, 08:52 6
Футбол
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 33
Футбол
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
14.07.2025, 22:38
Бокс
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
16.07.2025, 11:18 1
Бокс
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
16.07.2025, 07:06
Футбол
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
14.07.2025, 22:17
Другие виды
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
16.07.2025, 06:30 1
Футбол
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем