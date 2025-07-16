Стало известно, состоится ли объединение Металлиста 1925 и Металлиста

Первый вице-президент ФК «Металлист» Евгений Красников эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему сорвалось объединение харьковских команд, о чем сообщали СМИ.

«Оно априори не могло быть, потому что у каждой из харьковских команд своя история, свой путь. Даже не знаю, кто инициатор этих слухов. Я не скрываю своих дружеских отношений с руководством ФК «Металлист 1925», но это отнюдь не основание для объединения клубов.

Поэтому радуемся, что земляки снова будут выступать в УПЛ, и желаем им побед.

Знаю, что у «Металлиста 1925» – амбициозные планы, возможно, в следующем году наши пути снова пересекутся, только уже в элите. По крайней мере, ставлю перед «Металлистом» задачу играть на победу в каждом матче в Первой лиге и посмотрим, что из этого получится.

Добавим, что в стартовом туре чемпионата Первой лиги «Металлист» 2 августа сыграет с «Минаем».

Ранее мы сообщали, что появились новые детали возможного объединения «Металлиста 1925» и «Металлиста».