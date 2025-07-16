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Лига Европы
16 июля 2025, 18:20 | Обновлено 16 июля 2025, 18:24
749
1

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион Ильвеса

17 июля в 19:00 по киевскому времени украинская команда сыграет против финского клуба

16 июля 2025, 18:20 | Обновлено 16 июля 2025, 18:24
749
1
ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион Ильвеса
ФК Шахтер

17 июля донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского клуба «Ильвес».

Матч пройдет на стадионе Таммела в 19.00 по киевскому времени.

Домашний стадион "Ильвеса" был открыт в 2023 году, ведь предыдущий стадион не отвечал требованиям Вейккауслиги.

Рассчитывали, что новая арена Таммела сможет вмещать 6500 зрителей и соответствовать 3 категории УЕФА, но в 2020 году городской совет выделил дополнительные средства, что позволило построить стадион на 8 тысяч зрителей.

Стадион «Таммела» может принимать футбольные матчи высочайшего уровня. Газон на стадионе – искусственный.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер стадионы фото
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Lulinnha
Хоккейный город. Много хоккейных секций и площадок для игры. Но даже и футбола создали комфортный стадион. 
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