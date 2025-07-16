ФОТО. Шахтер показал, как выглядит стадион Ильвеса

17 июля донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского клуба «Ильвес».

Матч пройдет на стадионе Таммела в 19.00 по киевскому времени.

Домашний стадион "Ильвеса" был открыт в 2023 году, ведь предыдущий стадион не отвечал требованиям Вейккауслиги.

Рассчитывали, что новая арена Таммела сможет вмещать 6500 зрителей и соответствовать 3 категории УЕФА, но в 2020 году городской совет выделил дополнительные средства, что позволило построить стадион на 8 тысяч зрителей.

Стадион «Таммела» может принимать футбольные матчи высочайшего уровня. Газон на стадионе – искусственный.