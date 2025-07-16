Усиление для Месси и Ко. Интер Майами закрывает сделку по чемпиону мира

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль привлекает внимание «Интер Майами», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, представитель MLS близок к закрытию сделки по 31-летнему футболисту. Мадридский клуб принял предложение по трансферу. Срок соглашения между Де Паулем и «Интер Майами» составит 4 года.

В прошедшем сезоне Родриго Де Пауль провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Месси догнал лидера гонки бомбардиров MLS.