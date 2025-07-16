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Major League Soccer
16 июля 2025, 17:36 | Обновлено 16 июля 2025, 17:37
652
0

Усиление для Месси и Ко. Интер Майами закрывает сделку по чемпиону мира

Представитель MLS близок к подписанию Родриго Де Пауля

16 июля 2025, 17:36 | Обновлено 16 июля 2025, 17:37
652
0
Усиление для Месси и Ко. Интер Майами закрывает сделку по чемпиону мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль привлекает внимание «Интер Майами», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, представитель MLS близок к закрытию сделки по 31-летнему футболисту. Мадридский клуб принял предложение по трансферу. Срок соглашения между Де Паулем и «Интер Майами» составит 4 года.

В прошедшем сезоне Родриго Де Пауль провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Месси догнал лидера гонки бомбардиров MLS.

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Родриго Де Пауль Атлетико Мадрид Интер Майами Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS)
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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