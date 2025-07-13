Месси догнал лидера гонки бомбардиров MLS

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси во встрече против «Нэшвилла» отметился дублем и сравнялся с лидером гонки бомбардиров MLS Сэми Сурриджем по количеству забитых мячей (по 16).

13 июля состоялся поединок тура MLS между командами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились Хани Мухтар и Лионель Месси (дубль).

Для Лионеля эта игра стала 66-й в футболке «цапель». Количество его голов в составе американского клуба составляет 56, а ассистов – 25.

В нынешнем сезоне MLS Месси в 17 поединках отметился 22 результативными действиями (16 Г + 6 А).

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