«Мадрид стал моим домом». Комментарий Васкеса после ухода из Реала

Испанский фулбек Лукас Васкес в своем Instagram попрощался с мадридским «Реалом»:

«Дорогие мадридисты! Прошло почти два десятилетия с тех пор, как я приехал в Вальдебебас в 16 лет, полный мечтаний и предвкушения надеть эту футболку. Каждый шаг на этом пути был для меня подарком, и со временем Мадрид стал моим домом.

Мы провели вместе незабываемые вечера, отпраздновали 23 титула и создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. От всего сердца благодарю вас, президента, совет директоров, персонал, тренеров, товарищей по команде и, прежде всего, болельщиков. Вы подталкивали меня к тому, чтобы всегда отдавать себя полностью.

Сегодня, после более чем 400 матчей, пришло время попрощаться с клубом моей жизни. Но я ухожу с чистой душой, зная, что отдал ему все свои силы. Я всегда осознавал ответственность и привилегию ношения этой эмблемы.

Я получал удовольствие от каждого матча, тренировки, поездки, и если это путешествие чему-то меня и научило, то это тому, что никто и никогда не должен говорить вам, что вы не можете чего-то достичь.

Возможно, я и ухожу из «Реала», но «Реал» никогда не оставит меня. Куда бы я ни уехал, я с гордостью скажу, что имел честь играть за величайший клуб в мире. Спасибо, что были частью самого прекрасного путешествия в моей жизни.

Хала Мадрид и ничего больше!».

Ранее сообщалось о том, что Лукас Васкес покинул «Реал».