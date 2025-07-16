Снова потратят безумные деньги. Челси купит защитника Аякса

19-летний нидерландский защитник «Аякса» Йоррел Хато этим летом может стать игроком «Челси».

Об этом сообщает издание GIVEMESPORT.

Известно, что представители английского клуба уже начали переговоры о перспективном защитнике.

По информации источника, «Аякс» уже выставил ценник за Хато и хочет не менее 60 миллионов фунтов.

Йоррел Хато в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и забил 2 мяча. Помимо этого Хато сделал 6 голевых передач.

Защитник «Аякса» сообщил, что хочет перейти в английский клуб.

Ранее стало известно, что «Челси» решил устроить распродажу после победы на КЧС.