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  4. Снова потратят безумные деньги. Челси купит защитника Аякса
Англия
16 июля 2025, 17:50 |
297
0

Снова потратят безумные деньги. Челси купит защитника Аякса

Йоррелл Хато заинтересовал еще один клуб АПЛ

16 июля 2025, 17:50 |
297
0
Снова потратят безумные деньги. Челси купит защитника Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний нидерландский защитник «Аякса» Йоррел Хато этим летом может стать игроком «Челси».

Об этом сообщает издание GIVEMESPORT.

Известно, что представители английского клуба уже начали переговоры о перспективном защитнике.

По информации источника, «Аякс» уже выставил ценник за Хато и хочет не менее 60 миллионов фунтов.

Йоррел Хато в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и забил 2 мяча. Помимо этого Хато сделал 6 голевых передач.

Защитник «Аякса» сообщил, что хочет перейти в английский клуб.

Ранее стало известно, что «Челси» решил устроить распродажу после победы на КЧС.

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Челси Аякс трансферы трансферы АПЛ Йоррел Хато
Александр Сильченко Источник: GiveMeSport
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