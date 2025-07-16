Снова потратят безумные деньги. Челси купит защитника Аякса
Йоррелл Хато заинтересовал еще один клуб АПЛ
19-летний нидерландский защитник «Аякса» Йоррел Хато этим летом может стать игроком «Челси».
Об этом сообщает издание GIVEMESPORT.
Известно, что представители английского клуба уже начали переговоры о перспективном защитнике.
По информации источника, «Аякс» уже выставил ценник за Хато и хочет не менее 60 миллионов фунтов.
Йоррел Хато в прошлом сезоне сыграл 30 матчей и забил 2 мяча. Помимо этого Хато сделал 6 голевых передач.
Защитник «Аякса» сообщил, что хочет перейти в английский клуб.
Ранее стало известно, что «Челси» решил устроить распродажу после победы на КЧС.
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