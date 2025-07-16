Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира

Английский «Челси» после победы на клубном чемпионате мира решил избавиться от футболистов, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески.

По информации источника, некоторые футболисты получат отдых после триумфа в США, другие будут заниматься по индивидуальной программе на клубной базе. Те игроки, которые не попали в состав первой команды на КЧМ, уже давно тренируются отдельно.

Защитники Ренату Вейга, Бен Чилуэлл, Аксель Дисаси, Алфи Гилкрист, полузащитник Лесли Угочукву, вингер Рахим Стерлинг, форварды Армандо Бройя, Жоау Феликс и Кристофер Нкунку будут выставлены на трансфер. Стоит отметить, что «Челси» намерен отказаться от варианта с арендами и оформить полноценные трансферы этих игроков.

Кроме того, под вопросом и другие футболисты: в услугах полузащитника Карни Чуквуэмека заинтересована дортмундская «Боруссия», форвард Николас Джексон больше не является «неприкасаемым», в «Страсбург» уйдут вратарь Майк Пендерс, защитники Аарон Ансельмино и Ише Смит, полузащитник Кендри Паэс.