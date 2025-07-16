Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира
Лондонский клуб должны покинуть, как минимум, девять футболистов
Английский «Челси» после победы на клубном чемпионате мира решил избавиться от футболистов, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески.
По информации источника, некоторые футболисты получат отдых после триумфа в США, другие будут заниматься по индивидуальной программе на клубной базе. Те игроки, которые не попали в состав первой команды на КЧМ, уже давно тренируются отдельно.
Защитники Ренату Вейга, Бен Чилуэлл, Аксель Дисаси, Алфи Гилкрист, полузащитник Лесли Угочукву, вингер Рахим Стерлинг, форварды Армандо Бройя, Жоау Феликс и Кристофер Нкунку будут выставлены на трансфер. Стоит отметить, что «Челси» намерен отказаться от варианта с арендами и оформить полноценные трансферы этих игроков.
Кроме того, под вопросом и другие футболисты: в услугах полузащитника Карни Чуквуэмека заинтересована дортмундская «Боруссия», форвард Николас Джексон больше не является «неприкасаемым», в «Страсбург» уйдут вратарь Майк Пендерс, защитники Аарон Ансельмино и Ише Смит, полузащитник Кендри Паэс.
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