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  4. Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира
Англия
16 июля 2025, 09:53 |
683
1

Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира

Лондонский клуб должны покинуть, как минимум, девять футболистов

16 июля 2025, 09:53 |
683
1
Челси решил устроить массовую распродажу после клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Английский «Челси» после победы на клубном чемпионате мира решил избавиться от футболистов, которые не входят в планы главного тренера Энцо Марески.

По информации источника, некоторые футболисты получат отдых после триумфа в США, другие будут заниматься по индивидуальной программе на клубной базе. Те игроки, которые не попали в состав первой команды на КЧМ, уже давно тренируются отдельно.

Защитники Ренату Вейга, Бен Чилуэлл, Аксель Дисаси, Алфи Гилкрист, полузащитник Лесли Угочукву, вингер Рахим Стерлинг, форварды Армандо Бройя, Жоау Феликс и Кристофер Нкунку будут выставлены на трансфер. Стоит отметить, что «Челси» намерен отказаться от варианта с арендами и оформить полноценные трансферы этих игроков.

Кроме того, под вопросом и другие футболисты: в услугах полузащитника Карни Чуквуэмека заинтересована дортмундская «Боруссия», форвард Николас Джексон больше не является «неприкасаемым», в «Страсбург» уйдут вратарь Майк Пендерс, защитники Аарон Ансельмино и Ише Смит, полузащитник Кендри Паэс.

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Челси Энцо Мареска Ренату Вейга Бен Чилуэлл Аксель Дисаси Лесли Угочукву Рахим Стерлинг Армандо Бройя Жоау Феликс Кристофер Нкунку Карни Чуквуэмека Николас Джексон Кендри Паэс Майк Пендерс
Николай Титюк Источник: The Athletic
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Victor673256ua
Нарешті) Челсі вже давно пора влаштувати розпродаж
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