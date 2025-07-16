«Худшее еще предстоит раскрыть». Испанский журналист – о вечеринке Ямаля

Испанский журналист Кико Матаморос высказался о вечеринке в честь 18-летия вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:

«Худшее из отпуска Ламина Ямаля еще предстоит раскрыть. Это будет скрыто тем же полотном, которым прикрывают его лечение или коррупционные скандалы в его клубе. Работники одной из дискотек Ибицы знают, о чем я говорю».

Испанского вингера обвиняли в найме людей с нарушением роста в качестве развлечения на празднике в честь 18-летия.

Ранее сообщалось о том, что сын Роналду сравнил своего отца с Ламином Ямалем.