Испания16 июля 2025, 16:43 |
1102
0
«Худшее еще предстоит раскрыть». Испанский журналист – о вечеринке Ямаля
Тема празднования дня рождения Ламина не утихает
16 июля 2025, 16:43 |
1102
0
Испанский журналист Кико Матаморос высказался о вечеринке в честь 18-летия вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:
«Худшее из отпуска Ламина Ямаля еще предстоит раскрыть. Это будет скрыто тем же полотном, которым прикрывают его лечение или коррупционные скандалы в его клубе. Работники одной из дискотек Ибицы знают, о чем я говорю».
Испанского вингера обвиняли в найме людей с нарушением роста в качестве развлечения на празднике в честь 18-летия.
Ранее сообщалось о том, что сын Роналду сравнил своего отца с Ламином Ямалем.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июля 2025, 17:45 0
Кардосо перебрался в мадридскую команду
Футбол | 16 июля 2025, 07:06 0
Тренер об Экторе Форте
Футбол | 16.07.2025, 12:40
Бокс | 16.07.2025, 11:18
Футбол | 16.07.2025, 07:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2025, 23:36 1
16.07.2025, 09:15 1
16.07.2025, 06:30 1
14.07.2025, 18:59 22
16.07.2025, 08:46
15.07.2025, 08:52 6
15.07.2025, 17:27
15.07.2025, 08:58 15