Сын Роналду сравнил своего отца с Ламином Ямалем
Криштиану Роналду-младший акцентировал внимание на трофеях
Сын Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший сравнил своего отца и испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламин Ямаля.
Случилось это на трансляции стримера Саме Ракая, который заявил о том, что 18-летний испанец лучше 40-летнего португальца:
«Прямо сейчас, да? Хорошо, но Ламин еще ничего не выиграл. Он очень хорош, но он еще ничего не выиграл».
В недавнем противостоянии между сборными Португалии и Испании в финале Лиги наций 2025 что Криштиану, что Ламин были на поле. Победителем из той встречи вышла команда Португалии.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль обратился к фанатам «Барселоны».
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