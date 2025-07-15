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15 июля 2025, 17:48 | Обновлено 15 июля 2025, 17:49
56
0

Сын Роналду сравнил своего отца с Ламином Ямалем

Криштиану Роналду-младший акцентировал внимание на трофеях

15 июля 2025, 17:48 | Обновлено 15 июля 2025, 17:49
56
0
Сын Роналду сравнил своего отца с Ламином Ямалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Криштиану Роналду

Сын Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший сравнил своего отца и испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламин Ямаля.

Случилось это на трансляции стримера Саме Ракая, который заявил о том, что 18-летний испанец лучше 40-летнего португальца:

«Прямо сейчас, да? Хорошо, но Ламин еще ничего не выиграл. Он очень хорош, но он еще ничего не выиграл».

В недавнем противостоянии между сборными Португалии и Испании в финале Лиги наций 2025 что Криштиану, что Ламин были на поле. Победителем из той встречи вышла команда Португалии.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль обратился к фанатам «Барселоны».

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Криштиану Роналду-младший Криштиану Роналду Ламин Ямаль
Даниил Кирияка Источник: Marca
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