Сын Роналду сравнил своего отца с Ламином Ямалем

Сын Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший сравнил своего отца и испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламин Ямаля.

Случилось это на трансляции стримера Саме Ракая, который заявил о том, что 18-летний испанец лучше 40-летнего португальца:

«Прямо сейчас, да? Хорошо, но Ламин еще ничего не выиграл. Он очень хорош, но он еще ничего не выиграл».

В недавнем противостоянии между сборными Португалии и Испании в финале Лиги наций 2025 что Криштиану, что Ламин были на поле. Победителем из той встречи вышла команда Португалии.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль обратился к фанатам «Барселоны».