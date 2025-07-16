Франция16 июля 2025, 16:34 | Обновлено 16 июля 2025, 16:35
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Поляк, отказавший Шахтеру, перешел в Страсбург за 6 млн евро
Макси Ойеделе продолжит карьеру во французской Лиге 1
16 июля 2025, 16:34 | Обновлено 16 июля 2025, 16:35
286
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Клуб французской Лиги 1 «Страсбург» объявил о подписании 20-летнего опорного полузащитника варшавской «Легии» Макси Ойеделе.
С польским футболистом, имеющим также английское гражданство, «Страсбург» оформил контракт до середины 2030 года.
По неофициальной информации, покупка Ойеделе обошлась французам в 6 миллионов евро.
В мае нынешнего года авторитетные европейские инсайдеры информировали об интересе к Ойеделе со стороны «Шахтера», но в конечном итоге хавбек дончанам отказал.
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