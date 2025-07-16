Поляк, отказавший Шахтеру, перешел в Страсбург за 6 млн евро

Клуб французской Лиги 1 «Страсбург» объявил о подписании 20-летнего опорного полузащитника варшавской «Легии» Макси Ойеделе.

С польским футболистом, имеющим также английское гражданство, «Страсбург» оформил контракт до середины 2030 года.

По неофициальной информации, покупка Ойеделе обошлась французам в 6 миллионов евро.

В мае нынешнего года авторитетные европейские инсайдеры информировали об интересе к Ойеделе со стороны «Шахтера», но в конечном итоге хавбек дончанам отказал.