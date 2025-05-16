Футболист сборной Польши не захотел переходить в Шахтер

20-летний опорный полузащитник варшавской «Легии» Макси Ойеделе не перейдет в «Шахтер», который был готов активировать его клаусулу в польском клубе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что несмотря на попытки «горняков», Ойеделе сконцентрирован на предложениях от других европейских клубов.

Клаусула Ойеделе в «Легии» составляет 6 миллионов евро, причем 40% от суммы продажи получит «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого хавбек и является.

Макси Ойеделе имеет на своем счету 2 матча за сборную Польши. В «Легию» он перебрался летом минувшего года, и в текущем сезоне сыграл 22 матча, в том числе 5 поединков в рамках Лиги конференций.