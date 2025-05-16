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  4. Футболист сборной Польши не захотел переходить в Шахтер
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 09:33 |
1123
3

Футболист сборной Польши не захотел переходить в Шахтер

Макси Ойеделе хочет изучить другие варианты продолжения карьеры

16 мая 2025, 09:33 |
1123
3
Футболист сборной Польши не захотел переходить в Шахтер
instagram.com/maxioyedele

20-летний опорный полузащитник варшавской «Легии» Макси Ойеделе не перейдет в «Шахтер», который был готов активировать его клаусулу в польском клубе.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что несмотря на попытки «горняков», Ойеделе сконцентрирован на предложениях от других европейских клубов.

Клаусула Ойеделе в «Легии» составляет 6 миллионов евро, причем 40% от суммы продажи получит «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого хавбек и является.

Макси Ойеделе имеет на своем счету 2 матча за сборную Польши. В «Легию» он перебрался летом минувшего года, и в текущем сезоне сыграл 22 матча, в том числе 5 поединков в рамках Лиги конференций.

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Легия Варшава Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы сборная Польши по футболу
Алексей Сливченко Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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FunnyCat_____
Правильный выбор!
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+1
Tea with milk
Ну он же польський футболіст нігерійського походження.
Ответить
0
Перець
Підтримую вибір молодого таланта
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0
wojsergivan
в кротоферму ахметка уже ворованым баблом заманить не может - наверно пора ему с лондона на нары?
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0
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