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  4. «Был впечатлен». Модрич рассказа о том, почему перешел в Милан
Италия
16 июля 2025, 16:06 |
392
1

«Был впечатлен». Модрич рассказа о том, почему перешел в Милан

Хорватский полузащитник намерен играть на самом высоком уровне

16 июля 2025, 16:06 |
392
1
«Был впечатлен». Модрич рассказа о том, почему перешел в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник Лука Модрич рассказал, почему перешел в «Милан»:

– Что убедило вас принять предложение «Милана»?

– Я хотел остаться в Европе, играть в конкурентных турнирах. У меня было несколько других предложений, но когда пришел Милан, все стало для меня очевидным. Я был заинтересован с самого начала.

Я был впечатлен тем, что Игли Таре (прим. – спортивный директор «Милана») приехал в Хорватию, чтобы рассказать мне о проекте «Милана». Для меня было важно, что клуб показал, насколько сильно заинтересован во мне.

«Милан» – один из крупнейших клубов Европы. Он не может довольствоваться посредственностью и должен ставить перед собой самую высокую цель – выигрывать титулы, соревноваться с лучшими командами мира. Поэтому я здесь.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» согласился отпустить игрока в топ-клуб Серии А.

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Лука Модрич Милан Игли Таре
Даниил Кирияка Источник: ФК Милан
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Mark4854590
Від приходу Модрича в Мілан мають виграти обидві сторони - і футболіст, і клуб
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