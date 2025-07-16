«Был впечатлен». Модрич рассказа о том, почему перешел в Милан

Хорватский полузащитник Лука Модрич рассказал, почему перешел в «Милан»:

– Что убедило вас принять предложение «Милана»?

– Я хотел остаться в Европе, играть в конкурентных турнирах. У меня было несколько других предложений, но когда пришел Милан, все стало для меня очевидным. Я был заинтересован с самого начала.

Я был впечатлен тем, что Игли Таре (прим. – спортивный директор «Милана») приехал в Хорватию, чтобы рассказать мне о проекте «Милана». Для меня было важно, что клуб показал, насколько сильно заинтересован во мне.

«Милан» – один из крупнейших клубов Европы. Он не может довольствоваться посредственностью и должен ставить перед собой самую высокую цель – выигрывать титулы, соревноваться с лучшими командами мира. Поэтому я здесь.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» согласился отпустить игрока в топ-клуб Серии А.