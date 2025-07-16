«Большие ожидания». Вингер Шахтера поделился впечатлениями от Турана

Молодой игрок донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана прокомментировал влияние нового тренера команды Арды Турана. Бразилец ожидает от сотрудничества с коучем больших побед.

«Безусловно, за плечами Турана – величественная карьера. Он играл на самом высоком уровне за лучшие клубы планеты. Его путь заслуживает большого уважения и он – человек, который имеет максимальный авторитет в раздевалке. За короткий период его пребывания в клубе мы сумели почерпнуть от него много полезных знаний.

У Турана есть системное видение команды, понимание игры в силу его космического опыта, который он также пытается передать нам, интегрирует в нашу игровую модель. У нас большие ожидания. Надеемся на положительный результат по итогам сезона.

Бодрое начало в квалификации дарит нам надежды, вдохновляет на достижение командных целей. Арда Туран со своими знаниями очень облегчает нашу адаптацию к его стилю», – ответил Алиссон.

Также Сантана рассказал о том, как решил переехать в украинский клуб.