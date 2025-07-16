«Большие ожидания». Вингер Шахтера поделился впечатлениями от Турана
Алиссон уверен, что Арда сможет помочь «горнякам» сделать шаг вперед
Молодой игрок донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана прокомментировал влияние нового тренера команды Арды Турана. Бразилец ожидает от сотрудничества с коучем больших побед.
«Безусловно, за плечами Турана – величественная карьера. Он играл на самом высоком уровне за лучшие клубы планеты. Его путь заслуживает большого уважения и он – человек, который имеет максимальный авторитет в раздевалке. За короткий период его пребывания в клубе мы сумели почерпнуть от него много полезных знаний.
У Турана есть системное видение команды, понимание игры в силу его космического опыта, который он также пытается передать нам, интегрирует в нашу игровую модель. У нас большие ожидания. Надеемся на положительный результат по итогам сезона.
Бодрое начало в квалификации дарит нам надежды, вдохновляет на достижение командных целей. Арда Туран со своими знаниями очень облегчает нашу адаптацию к его стилю», – ответил Алиссон.
Также Сантана рассказал о том, как решил переехать в украинский клуб.
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