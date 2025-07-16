«Страха не было». Бразильский вингер о том, как решился перейти в Шахтер
Спортивный директор клуба Дарио Срна убедил Алиссона Сантану
19-летний футболист донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана поделился собственными мыслями перед трансфером в украинский клуб.
Вингер осознавал всю опасность пребывания на территории Украины, однако спортивный директор клуба Дарио Срна убедил игрока в будущей безопасности.
«Никакого страха не было. Я осознавал, что это другая страна, другой континент, полностью отличаются климат, традиции, менталитет, обычаи, даже еда. Поэтому понимал, что нужно будет время на адаптацию.
Но также я знал, что в «Шахтере» уже есть много бразильцев, что, безусловно, облегчало процесс и привыкание к новой роли, месту.
Также общался с Дарио Срной, по вопросам безопасности включительно. Он отметил, что команда большую часть времени будет находиться подальше от линии фронта, во Львове. Поэтому это дало мне уверенность, что я и моя семья будем в безопасности.
В конце концов, в Бразилии все знают «Шахтер», как большой клуб с богатой историей, место, где очень многим бразильцам клуб позволил сделать шаг в своей дальнейшей карьере. Я учитывал все факторы при принятии решения, и положительного было больше», – сказал Алиссон.
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