«Страха не было». Бразильский вингер о том, как решился перейти в Шахтер

19-летний футболист донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана поделился собственными мыслями перед трансфером в украинский клуб.

Вингер осознавал всю опасность пребывания на территории Украины, однако спортивный директор клуба Дарио Срна убедил игрока в будущей безопасности.

«Никакого страха не было. Я осознавал, что это другая страна, другой континент, полностью отличаются климат, традиции, менталитет, обычаи, даже еда. Поэтому понимал, что нужно будет время на адаптацию.

Но также я знал, что в «Шахтере» уже есть много бразильцев, что, безусловно, облегчало процесс и привыкание к новой роли, месту.

Также общался с Дарио Срной, по вопросам безопасности включительно. Он отметил, что команда большую часть времени будет находиться подальше от линии фронта, во Львове. Поэтому это дало мне уверенность, что я и моя семья будем в безопасности.

В конце концов, в Бразилии все знают «Шахтер», как большой клуб с богатой историей, место, где очень многим бразильцам клуб позволил сделать шаг в своей дальнейшей карьере. Я учитывал все факторы при принятии решения, и положительного было больше», – сказал Алиссон.