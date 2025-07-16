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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 15:12 | Обновлено 16 июля 2025, 15:23
1433
1

Источник: новичок УПЛ договорился о трансфере двух игроков из Испании

«Эпицентр» стремится усилить состав перед стартом сезона

16 июля 2025, 15:12 | Обновлено 16 июля 2025, 15:23
1433
1
Источник: новичок УПЛ договорился о трансфере двух игроков из Испании
УПЛ

Футбольный клуб «Эпицентр», который со следующего сезона впервые будет играть в УПЛ, достиг соглашения с двумя испанскими игроками.

По информации издания Динамомания, в ближайшее время к команде присоединятся защитник Нил Кош и вингер Хоакаин Карлос Сифуэнтес.

27-летний защитник Нил может закрыть позицию центрального или флангового защитника. Также футболист может попробовать себя в опорной зоне. Последним клубом Коша была команда «Побла де Мафумет» из третьего дивизиона.

Сифуэнтес два последних года выступал за андоррскую «Санта-Колому». На счету вингера 67 матчей, 14 голов, семь ассистов и участие в квалификации Лиги чемпионов.

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Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: Динамомания
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Alexiy.Kriv
Це вже ціково!!!Підсилення з "гранду" Андорри...
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