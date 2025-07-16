Источник: новичок УПЛ договорился о трансфере двух игроков из Испании
«Эпицентр» стремится усилить состав перед стартом сезона
Футбольный клуб «Эпицентр», который со следующего сезона впервые будет играть в УПЛ, достиг соглашения с двумя испанскими игроками.
По информации издания Динамомания, в ближайшее время к команде присоединятся защитник Нил Кош и вингер Хоакаин Карлос Сифуэнтес.
27-летний защитник Нил может закрыть позицию центрального или флангового защитника. Также футболист может попробовать себя в опорной зоне. Последним клубом Коша была команда «Побла де Мафумет» из третьего дивизиона.
Сифуэнтес два последних года выступал за андоррскую «Санта-Колому». На счету вингера 67 матчей, 14 голов, семь ассистов и участие в квалификации Лиги чемпионов.
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