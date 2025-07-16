Защитник Карпат отправился на операцию в Мюнхен

Как стало известно Sport.ua, игрок молодежной сборной Украины, защитник «Карпат» Андрей Булеза прибыл в Германию, где ему на этой неделе сделают операцию по реконструкции крестообразной связки колена.

По имеющейся информации, еще в прошлом году не обошлось без хирургического вмешательства, но у Булезы возникли проблемы с возвращением в строй. В конце концов, было принято решение о необходимости повторной операции в одной из клиник Мюнхена.

21-летний игрок молодежной сборной Украины связан контрактом с «Карпатами» до 30 июня 2027 года.

Ранее мы сообщали, что вратарь «Карпат» Яков Кинарейкин попрощался с командой на сборах в Австрии и отправился в Испанию.