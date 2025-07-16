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  4. Защитник Карпат отправился на операцию в Мюнхен
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 14:36 |
455
0

Защитник Карпат отправился на операцию в Мюнхен

Очередное испытание для Булезы

16 июля 2025, 14:36 |
455
0
Защитник Карпат отправился на операцию в Мюнхен
ФК Карпаты. Андрей Булеза

Как стало известно Sport.ua, игрок молодежной сборной Украины, защитник «Карпат» Андрей Булеза прибыл в Германию, где ему на этой неделе сделают операцию по реконструкции крестообразной связки колена.

По имеющейся информации, еще в прошлом году не обошлось без хирургического вмешательства, но у Булезы возникли проблемы с возвращением в строй. В конце концов, было принято решение о необходимости повторной операции в одной из клиник Мюнхена.

21-летний игрок молодежной сборной Украины связан контрактом с «Карпатами» до 30 июня 2027 года.

Ранее мы сообщали, что вратарь «Карпат» Яков Кинарейкин попрощался с командой на сборах в Австрии и отправился в Испанию.

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Источник: новичок УПЛ договорился о трансфере двух игроков из Испании
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Андрей Булеза Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма травма колена операция на колене
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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