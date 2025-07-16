Не пустил Украину на ЧМ 2022. Вратарь с опытом игры в АПЛ завершил карьеру

37-летний голкипер Уэйн Хеннесси объявил в социальной сети Instagram о завершении профессиональной карьеры футболиста.

По окончании сезона 2024/25 Уэйн покинул расположение «Ноттингем Форест», с которым у него истёк контракт.

Игрок дважды присоединялся к «лесорубам» за последние три года. В общей сложности он провёл за клуб девять матчей, три из которых – на ноль.

Также на клубном уровне Хеннесси защищал цвета «Вулверхэмптона», «Бернли», «Кристал Пэлас», «Стокпорта» и «Йовила».

К тому же Уэйн имеет на своем счету 109 матчей за национальную сборную Уэльса. Именно Хеннесси помог победить в матче плей-офф сборную Украины и выйти на чемпионат мира 2022.

«Я решил завершить свою игровую карьеру. Оглядываясь назад – я чувствую благодарность, а глядя вперёд – полон оптимизма, ведь делаю следующие шаги на своём футбольном пути.

У меня остались невероятные воспоминания об игре как за клубы, так и за сборную. С первых дней в «Вулверхэмптоне», аренд в «Стокпорте» и «Йовиле», до выступлений за «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест» – каждый клуб формировал меня как на поле, так и за его пределами.

Так как я родился и вырос в Северном Уэльсе, моей мечтой всегда было играть на самом высоком уровне. Для меня было честью выступать в Премьер-лиге и провести более 100 матчей за сборную. Лето 2016 года стало вершиной моей карьеры – финал Кубка Англии с «Пэлас» и полуфинал Евро с любимым Уэльсом.

Для меня было честью играть рядом с выдающимися футболистами и против них, а также работать с невероятными тренерами, медиками, сотрудниками медиа и персоналом. Я также ценю особую связь, существующую среди вратарей – мы работаем вместе каждый день, поддерживаем друг друга независимо от того, кто выходит в стартовом составе.

Болельщики были моей опорой на протяжении всей карьеры, особенно в моменты, когда я сталкивался с травмами – ваша поддержка придавала мне сил. Я также хочу поблагодарить моего агента Дэвида Манассе за его советы и помощь на протяжении всей карьеры.

И самая большая благодарность – моей семье и жене Кирсти, которые постоянно поддерживали меня, дарили любовь и веру во все взлёты и падения», – написал Уэйн.