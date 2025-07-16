Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не пустил Украину на ЧМ 2022. Вратарь с опытом игры в АПЛ завершил карьеру
Англия
16 июля 2025, 14:54 | Обновлено 16 июля 2025, 14:57
274
1

Не пустил Украину на ЧМ 2022. Вратарь с опытом игры в АПЛ завершил карьеру

Уэйн Хеннесси в возрасте 37 лет ушел из футбола

16 июля 2025, 14:54 | Обновлено 16 июля 2025, 14:57
274
1
Не пустил Украину на ЧМ 2022. Вратарь с опытом игры в АПЛ завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Хеннесси

37-летний голкипер Уэйн Хеннесси объявил в социальной сети Instagram о завершении профессиональной карьеры футболиста.

По окончании сезона 2024/25 Уэйн покинул расположение «Ноттингем Форест», с которым у него истёк контракт.

Игрок дважды присоединялся к «лесорубам» за последние три года. В общей сложности он провёл за клуб девять матчей, три из которых – на ноль.

Также на клубном уровне Хеннесси защищал цвета «Вулверхэмптона», «Бернли», «Кристал Пэлас», «Стокпорта» и «Йовила».

К тому же Уэйн имеет на своем счету 109 матчей за национальную сборную Уэльса. Именно Хеннесси помог победить в матче плей-офф сборную Украины и выйти на чемпионат мира 2022.

«Я решил завершить свою игровую карьеру. Оглядываясь назад – я чувствую благодарность, а глядя вперёд – полон оптимизма, ведь делаю следующие шаги на своём футбольном пути.

У меня остались невероятные воспоминания об игре как за клубы, так и за сборную. С первых дней в «Вулверхэмптоне», аренд в «Стокпорте» и «Йовиле», до выступлений за «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Ноттингем Форест» – каждый клуб формировал меня как на поле, так и за его пределами.

Так как я родился и вырос в Северном Уэльсе, моей мечтой всегда было играть на самом высоком уровне. Для меня было честью выступать в Премьер-лиге и провести более 100 матчей за сборную. Лето 2016 года стало вершиной моей карьеры – финал Кубка Англии с «Пэлас» и полуфинал Евро с любимым Уэльсом.

Для меня было честью играть рядом с выдающимися футболистами и против них, а также работать с невероятными тренерами, медиками, сотрудниками медиа и персоналом. Я также ценю особую связь, существующую среди вратарей – мы работаем вместе каждый день, поддерживаем друг друга независимо от того, кто выходит в стартовом составе.

Болельщики были моей опорой на протяжении всей карьеры, особенно в моменты, когда я сталкивался с травмами – ваша поддержка придавала мне сил. Я также хочу поблагодарить моего агента Дэвида Манассе за его советы и помощь на протяжении всей карьеры.

И самая большая благодарность – моей семье и жене Кирсти, которые постоянно поддерживали меня, дарили любовь и веру во все взлёты и падения», – написал Уэйн.

По теме:
Интеллект центра и огонь фланга. Бускетс и Бэйл празднуют день рождения
Дьемерси Мбокани: хроники «убийства» самого дорого новичка в истории Динамо
Экс-динамовец Мбокани завершил карьеру. Статистика футболиста из ДР Конго
Уэйн Хеннесси завершение карьеры сборная Уэльса по футболу Ноттингем Форест
Андрей Витренко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 15 июля 2025, 23:01 48
В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов
В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов

Киевская команда сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты

Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Футбол | 16 июля 2025, 10:03 11
Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко

Канониры могут расторгнуть контракт с украинцем

Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 16.07.2025, 01:10
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Бокс | 16.07.2025, 09:15
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Гранд готов сделать все ради трансфера звезды Реала. Серьезная сумма
Футбол | 16.07.2025, 13:01
Гранд готов сделать все ради трансфера звезды Реала. Серьезная сумма
Гранд готов сделать все ради трансфера звезды Реала. Серьезная сумма
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
Ко ...ел
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 30
Футбол
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
14.07.2025, 13:02
Футбол
Усик прибыл в Лондон накануне реванша с Дюбуа. Взял очень важную вещь
Усик прибыл в Лондон накануне реванша с Дюбуа. Взял очень важную вещь
14.07.2025, 11:44
Бокс
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
14.07.2025, 14:13 2
Футбол
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
14.07.2025, 22:17
Другие виды
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
«Лучший в истории». Кличко выбрал боксера, который сильнее Усика и брата
14.07.2025, 23:51
Бокс
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
15.07.2025, 08:07 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем