ВИДЕО. Шахтер прибыл в Финляндию на матч Лиги Европы
17 июля в 19:00 по киевскому времени украинская команда сыграет с финским «Ильвес»
17 июля донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса».
Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.
После первого матча «горняки» имеют солидное преимущество в шесть мячей.
Донецкий «Шахтер» в Финляндию добрался самолетом из Словении, ведь именно там команда проводит тренировочный сбор.
Вечером у «горняков» запланирована открытая тренировка, а после этого главный тренер Арда Туран с одним из игроков посетят пресс-конференцию.
Матч «Ильвес» – «Шахтер» состоится в Тампере на стадионе Tammelan Stadion.
Ранее донецкий «Шахтер» провел тренировку перед вылетом в Финляндию.
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