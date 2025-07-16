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  4. ВИДЕО. Шахтер прибыл в Финляндию на матч Лиги Европы
Лига Европы
16 июля 2025, 14:25 |
378
0

ВИДЕО. Шахтер прибыл в Финляндию на матч Лиги Европы

17 июля в 19:00 по киевскому времени украинская команда сыграет с финским «Ильвес»

16 июля 2025, 14:25 |
378
0
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Финляндию на матч Лиги Европы
ФК Шахтер

17 июля донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского «Ильвеса».

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

После первого матча «горняки» имеют солидное преимущество в шесть мячей.

Донецкий «Шахтер» в Финляндию добрался самолетом из Словении, ведь именно там команда проводит тренировочный сбор.

Вечером у «горняков» запланирована открытая тренировка, а после этого главный тренер Арда Туран с одним из игроков посетят пресс-конференцию.

Матч «Ильвес» – «Шахтер» состоится в Тампере на стадионе Tammelan Stadion.

Ранее донецкий «Шахтер» провел тренировку перед вылетом в Финляндию.

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Ильвес Тампере Ильвес - Шахтер Лига Европы видео Шахтер Донецк
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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